Мэрия Улан-Удэ потратит 13 миллионов на воздух

Помогут ли эти траты снизить вредные выбросы, пока не ясно





Администрация столицы Бурятии объявила два аукциона, связанных с проблемой загрязненного воздуха в Улан-Удэ. Их общая сумма составляет почти 13 миллионов рублей.

В частности, 4,6 миллиона предполагается заплатить за разработку мероприятий по снижению негативного воздействия выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников в Улан-Удэ.Контракт предусматривает достаточно большой объем работ. В их числе формирование реестра различных источников выбросов загрязняющих веществ с указанием их местоположения, применяемого топлива, объемов выбросов и т.д. Также в задание входит социологический опрос населения о видах используемого твердого топлива, его количества, типах котельного оборудования, о тепловых, финансовых и экологических предпочтениях теплообеспечения.После сбора необходимой информации подрядчик должен будет предложить варианты технических решений по снижению выбросов и проверить их на модельных территориях. В числе таких решений называются, например, применение бездымного топлива, фильтров для очистки газов, отопление электричеством и т.д. Работы должны быть выполнены до 31 июля 2021 года.Стоимость второго аукциона под названием «Подготовка предварительного технико-экономического обоснования создания производства бездымного топлива в Улан-Удэ» составляет 8,2 миллиона рублей. Согласно этому контракту, подрядчик должен определить технологические параметры карбонизации предоставленных заказчиком трёх опытных партий углей, добываемых в Бурятии, а также сравнить расход источников энергии для отопления: бурого и каменного угля, древесных пеллет, бездымного топлива, электроэнергии и сосновых дров. В перечень работ входит обследование нескольких муниципальных котельных для оценки возможности организации производства на их базе бездымного топлива, предварительная оценка инфраструктурных затрат и разработка технико-экономического обоснования создания производства по переработке угля в бездымное топливо.Напомним, о проблеме загрязнения воздуха в Улан-Удэ власти говорят уже не первый год, однако конкретных шагов в этом направлении пока не сделано. Последнее время много разговоров идет о необходимости перевода котельных на альтернативное топливо, в частности, на «бездымный» уголь. Его производство власти намерены запустить в 2021 году.Недавно эксперимент по пробному сжиганию бездымного угля даже хотели провести в поселке Комушка в Улан-Удэ. Это обошлось бы бюджету в 18 млн рублей. Однако проект «завернули» на сессии Хурала. Депутаты посчитали законопроект коррупциогенным и высказали опасение, что принудительный, по сути, перевод частного сектора на высококалорийный бездымный уголь разрушит печи улан-удэнцев.Фото: «Номер один»