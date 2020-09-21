В Улан-Удэ завершается подключение потребителей к теплу

К отопительному сезону подготовлены 98% жилых домов из 2158

В столице Бурятии к теплу подключены 1179 многоквартирных дома из 2158 (55%), также 205 объектов социальной сферы из 216. До 25 сентября планируется подключить всех потребителей города, рассказал сегодня на брифинге в мэрии Дмитрий Скакалин, начальник отдела коммунального комплекса Комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ.



«Выполнение плана по объектам капитального ремонта составляет 100 %. Сделана перекладка 58 участков тепловых сетей, общей протяженностью 14 км. Также выполнен капитальный ремонт пяти котлов на котельных «Юго-Западная», «Заречный», «Забайкальский», «Загорск» и Республиканского психоневрологического диспансера», – пояснил он.



Впервые в этом году по поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова были созданы комиссии по проверке потребителей и теплоснабжающих организаций к отопительному сезону.



«Разница состоит в том, что в предыдущем году это была одна единая комиссия, которая занималась проверкой и потребителей, и теплоснабжающих организаций. В этом году эта комиссия разделена. Есть комиссия по проверке теплоснабжающих организаций, социальных объектов и многоквартирных жилых домов», – отметил Дмитрий Скакалин.



Комиссией по оценке готовности проверены все 33 муниципальные котельные. Они готовы к отопительному сезону, неснижаемый нормативный запас угля сформирован.



Кроме того, специалисты проверили весь жилищный фонд – 2158 многоквартирных дома. Проведен осмотр каждого многоквартирного дома, проверено выполнение мероприятий по подготовке дома к зиме: тепловой контур, состояния запорной арматуры элеваторных узлов, наличие тепловой изоляции и т.д.



«К отопительному сезону подготовлены 2109 жилых домов из 2158 домов (98%). Остаются не подготовленными 49 жилых дома. До 25 сентября из этих 49 домов 32 дома получат паспорта готовности. Работы завершены, замечания устраняются. По оставшимся домам ведется работа. Это дома, на которых завершается капитальный ремонт. Там срок до 30 сентября. Есть дома с непосредственной формой управления, где есть определенные сложности. Работы ведутся, до 1 октября дома будут подключены», – говорит начальник отдела коммунального комплекса Комитета городского хозяйства.



Кроме того, установлены 916 клапанов смешения из 1038. Оставшиеся 122 клапана согласно составленному графику будут установлены до 1 ноября.



Напомним, по итогам прошедшего отопительного сезона по сравнению с предыдущим годом в Улан-Удэ зафиксировано снижение количества крупных технологических нарушений на сетях теплоснабжения на 28%. Также снизилось количество жалоб горожан на 22,6 %. В 2018-2019 годах за отопительный период зафиксировано 14510 обращений, в 2019-2020 годах - 11224 обращения.



Фото: ulan-ude-info.ru

