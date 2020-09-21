В Бурятии старинное старообрядческое село строит пляж

Следующим летом в Бичуре появится место отдыха с лодками и катамаранами



В Бурятии старинная старообрядческая деревня Бичура с 250-летней историей и с самой длиной в мире 17-километровой сельской улицей под дореволюционным названием «Коммунистическая» обзаведется буржуазной роскошью – пляжем с лодками и катамаранами. В селе обустраивают большой искусственный водоем.



Запуск воды в бассейн планируется в первой декаде октября, а пляжные развлечения станут возможны следующим летом, так как сейчас в долине реки Хилок – правого притока Селенги - уже холодно.



Бичура стала участником государственной федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий», которая реализуется в Бурятии с начала 2020 года. Именно в рамках реализации этой программы в селе проведен ремонт и устройство оборудования по впуску и сбросу воды, на берегу установлены четыре железобетонных опоры со светильниками, построен пирс и здание лодочной станции, сообщили в пресс-службе минсельхозпрода Бурятии.



Общая стоимость проекта 1,1 миллиона рублей. Из них 825 тысяч рублей – бюджетные средства, а 275 тысяч – внебюджетные. За счет внебюджетных средств очищен берег от кустарников, завезен песок, отсыпан песком берег.



«Одним из приоритетных направлений государственной политики в сфере АПК является обеспечение устойчивого развития сельских территорий, в том числе - повышение качества жизни на селе, доходов граждан, улучшение их жилищных условий, создание современных объектов инфраструктуры, медицинских, образовательных ,культурных и спортивных учреждений», - отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Даба-Жалсан Чирипов.



Так что, выбор сельчан в пользу лодочной станции с пляжем оказался в правильном политическом русле. Наверное, и в экономическом. Место своей улицы в Книге рекордов Гиннеса здесь сейчас пытаются использовать в интересах развития туризма. Год назад в Бичуре организовали туристическое событие «Прогулка по самой длинной улице «Бичурские дворики», имевшее успех. Ну, а после такого марафонского променада не грех и искупаться.



Фото: egov-buryatia.ru/minselhoz

