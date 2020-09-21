В Бурятии за махинации с землей бывший глава села отделался штрафом

Он оформил 13 гектаров земли, принадлежащей пенсионерам, на своего родственника по фиктивной доверенности



Сто тысяч рублей штрафа и запрет занимать должности государственной службы и службы в органах местного самоуправления сроком на два года. Такое наказание внес в Бурятии суд бывшему главе сельского поселения «Нарынское» Андрею Козлову. Он признан виновным в «превышении должностных полномочий» ( часть 2 статьи 286 УК РФ) за махинации с земельными участками, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



Следствием и судом установлено, что в конце сентября 2018 года Козлов решил незаконно обратить в собственность своего родственника земли, расположенные на территории муниципального образования. Для этого он выбрал три земельных участка общей площадью 13,6 гектара, принадлежащих чете пенсионеров, которые несколько лет назад переехали в другое поселение и не пользовались землей.



От их имени чиновник составил подложную доверенность на распоряжение указанными земельными участками, подделал в ней подписи доверителей, заверил изготовленный документ и поставил штамп администрации. На основании фиктивной доверенности земельные участки после оформления права собственности были по притворной сделке, якобы от имени пенсионеров, проданы родственнику чиновника.



Приговор вступил в законную силу. В настоящее время по иску прокурора района в суде в гражданском порядке ведется разбирательство о признании сделки по отчуждению земли недействительной (ничтожной), прекращении права собственности приобретателя и возвращении пенсионерам их земельных участков.



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