Общепит Бурятии в январе-августе «просел» почти на 12%

Оборот розничной торговли сократился на 0,7 % по сравнению с январем-августом 2019 года



В Бурятии оборот общественного питания в январе-августе 2020 года снизился по сравнению с январем-августом 2019 года на 11,9 %, сообщил Бурятстат. Индивидуальные предприниматели, занятые в общественном питании, формировали 74,6 % оборота, их оборот также сократился на 11,9 % по сравнению с январем-августом 2019 года.



Лучше обстоят дела в торговле. В августе нынешнего года оборот розничной торговли уменьшился на 1,1 % по сравнению с августом 2019 года, но по сравнению с предыдущим июлем он увеличился на 1,4 %. В январе-августе 2020 года оборот розничной торговли сократился на 0,7 % по сравнению с январем-августом 2019 года.



В структуре оборота розничной торговли доля пищевых продуктов, включая напитки, и табачные изделия в январе-августе 2020 года составила 54% и увеличилась по сравнению с прошлым годом на 1,6 процентных пункта. Продажа непродовольственных товаров снизилась на 1,8 %.



Субъекты малого предпринимательства формировали 81% всего оборота розничной торговли, их оборот уменьшился на 0,9 %.



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