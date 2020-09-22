В районе озера Байкал произошло землетрясение магнитудой 5,3

Досталось Иркутской области, хватило и Бурятии

Появилась официальная информация от МЧС

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в районе озера Байкал, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Подземные толчки зафиксировали в 18:04 по времени UTC (21:04 мск).Эпицентр располагался в 31 километре к северо-западу от города Слюдянка и 83 километрах к юго-западу от Иркутска. Очаг залегал на глубине двух километров.Информации о возможных жертвах и разрушениях нет.Землетрясение произошло в Иркутской области ночью 22 сентября. Сильные толчки почувствовали жители в Иркутске и пригороде около 02:06. Сообщения поступают со всех районов города. В 02:20 зафиксирована вторая волна, сообщает Irk.ru По информации ГУ МЧС России по Иркутской области, магнитуда составила 5,9 балла. Эпицентр находился в поселке Култук Слюдянского района. Там интенсивность составила 8,1 балла. В Иркутске и Слюдянке — 5-6 баллов. Разрушений нет.«Макросейсмическая интенсивность — 5 баллов. Эффекты: сильная тряска», — говорится в сообщении Байкальского филиала геофизической службы России.В большинстве населенных пунктов Бурятии толчки ощущались силой 3-4 балла.

Землетрясение в Иркутской области: жертв и разрушений нет

Землетрясение магнитудой 5,9 баллов произошло в 02.05 (ирк) и магнитудой 2-3 балла в 02.20 произошло в Иркутской области. Эпицентр в Слюдянском районе, в 15 км от посёлка Култук. Ощущалось на территории 12 районов.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Проводится обследование территорий населенных пунктов, сообщает Главное управление МЧС по Иркутской области.

И, как сообщает Главное управление МЧС по Бурятии, сегодня в 02.04 (мест.) на территории Слюдянского района Иркутской области в 15 км северо-западнее от села Шулута Тункинского района зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 5,5.

Толчки ощущались на всей территории Бурятии. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

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