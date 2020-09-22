В Бурятии медсестру незаконно уволили из больницы

Прокуратура помогла женщине сохранить работу





В прокуратуру Бурятии обратилась жительница Тункинского района с заявлением о нарушении ее трудовых прав.

Женщина с 2016 года работала медицинской сестрой кабинета физиотерапии Тункинской центральной районной больницы. В феврале 2020 года и.о. главврача ЦРБ издал приказ о сокращении этой должности.Как выяснили в ходе проверки работники прокуратуры, вопреки Трудовому кодексу РФ процедура расторжения трудового договора в связи с сокращением штата работников была нарушена. Работодатель не сообщил в выборный орган первичной профсоюзной организации в письменной форме сведения о возможном расторжении трудового договора.Прокурор внес руководителю больницы представление, по результатам рассмотрения которого процедура незаконного увольнения отменена, заявительница направлена на переобучение по новой специальности «сестринское дело в терапии». В настоящее время женщина переведена на должность участковой медицинской сестры.Фото: «Номер один»