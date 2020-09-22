В Улан-Удэ ТГК-14 проигнорировала обращение «управляшки»

Ответ был дан только после вмешательства прокуратуры





В Улан-Удэ прокуратура провела проверку по жалобе директора управляющей организации о неполучении ответа на обращение.

«В мае 2020 года руководитель организации в интересах собственников помещений многоквартирного дома письменно обратился в филиал ПАО «ТГК-14» «Теплоэнергосбыт Бурятии» с заявлением о даче разъяснений по учету горячего водоснабжения. В нарушение закона ответ заявителю в 30-дневный срок не дан. Директору управляющей организации дано разъяснение лишь в ходе прокурорской проверки в июле этого года», рассказали в надзорном ведомстве.Прокурор внес руководителю ресурсоснабжающей организации представление, которое удовлетворено, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.Фото: «Номер один»