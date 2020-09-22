В Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 достигло 6473

За минувшие сутки умер еще один пациент



Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 6473. Это на 65 случаев больше, чем было во понедельник. В Улан-Удэ – 3812 случаев. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 5268 человек, умерли 68 человек, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



В РКИБ умерла пациентка 72 лет с тяжелой формой новой коронавирусной инфекции, двусторонней пневмонией, хроническим лимфолейкозом. Находилась на стационарном лечении отделении реанимации в течение 14 суток, на ИВЛ 11 суток.



Из 65 новых случаев коронавируса: 21 человек обследован по обращению с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.



Круг контактных лиц составляет 3935 человек, все лабораторно обследованы.



В инфекционных стационарах сегодня с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 485 пациентов. Из них 18 детей. Состояние детей удовлетворительное. На амбулаторном лечении – 652 пациента.



В отделении реанимации инфекционной больницы находятся шесть пациентов с COVID-19, старше 65 лет - четверо, на ИВЛ - двое больных, старше 65 лет – один. В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находятся пять человек, старше 65 лет – четверо, на ИВЛ трое больных старше 65 лет. В стационаре по ул. Солнечная 4 «а» в отделении реанимации находятся семь пациентов, в т.ч. старше 65 лет – 4, на ИВЛ – два пациента старше 65 лет.



В двух обсерваторах находятся 36 человек.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 343 816 человек, с нарастающим итогом – от 1761 человека. Тест-системы для лабораторного исследования в республике имеются в достаточном количестве.



Бурятия занимает шестое место в ДФО по количеству выявленных заболевших COVID-19 на 100 тыс. населения, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). Показатель Бурятии составляет 638,6.



В ДФО по информации на 21 сентября количество выявленных заболевших COVID-19 на 100 тыс. населения составляет 731,8 случая. По данному показателю ДФО занимает четвертое место из восьми федеральных округов. Среди регионов Дальневосточного федерального округа тройку лидеров по численности выявленных инфицированных на 100 тыс. населения составляют Магаданская область (1791,1), Камчатский край (1353,7) и Сахалинская область (1077,0). Наименьший показатель у Чукотского автономного округа – 369,1.



Всего в России по состоянию на 21 сентября выявлено 1 109 595 случаев COVID-19 - это 755,6 заболевших на 100 тыс. населения.

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