22.09.2020
Жители Улан-Удэ в поисках грибов ломают ноги

Жители Улан-Удэ в поисках грибов ломают ноги

В окрестностях столицы Бурятии спасатели нашли в лесу трех девушек, одна из которых травмирована

Спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы совместно со спасателями Улан-Удэ накануне выехали на поиски трех девушек. В поисках грибов они зашли в лес со стороны поселка Аршан в сторону Верхней Березовки и заблудились.

Через час после прибытия спасателей на место поисков девушки были найдены. Одна из них сломала ногу. Спасатели передали её в медикам.

Поиски завершены, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Фото: «ЛизаАлерт»
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