В Улан-Удэ с зарплатой обманывают даже главных инженеров

Судебные приставы и восстановили нарушенные трудовые права горожанина



В Бурятии судебные приставы взыскали с общества с ограниченной ответственностью задолженность по заработной плате в размере свыше 198 тысяч рублей, сообщили в республиканском управлении ФССП.



Как стало известно, мужчина в течение шести месяцев проработал главным инженером проектов организации без соответствующего оформления и внесения записей в трудовую книжку в соответствии с Трудовым кодексом РФ. Кроме этого, руководителем компании вовремя не производилась оплата заработной платы сотруднику в полном объеме.



В результате мужчина уволился по собственному желанию и обратился в суд с исковым заявлением об установлении факта трудовых отношений и взыскании заработной платы. Суд обязал предпринимателя внести соответствующие записи, а также взыскать задолженность по заработной плате на общую сумму 198 500 рублей.



В ходе исполнительного производства в отношении предприятия судебным приставом была введена процедура принудительного взыскания в виде ареста счетов. Суммы задолженности по исполнительным документам списаны с расчетных счетов должника в банковских учреждениях.



На сегодняшний день денежные средства в полном объеме перечислены на счет взыскателя, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.



Фото: «Номер один»



