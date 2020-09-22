В Бурятии полицейские изъяли 3,5 тонны нерестового омуля

Возбуждено десять уголовных дел за незаконный лов эндемика и за приобретение браконьерской добычи



В Бурятии за месяц сотрудники полиции во взаимодействии с профильными природоохранными ведомствами изъяли из незаконного оборота около 3,5 тонны одной из ценнейших промысловых рыб – байкальского омуля, сообщили в пресс-службе республиканского МВД. Напомним, в республике действует полный запрет на вылов эндемика, а с 1 августа идет операция по охране его нереста.



Полицейские выявили 37 фактов нарушений правил рыболовства. Возбуждено десять уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного статьей 256 УК РФ «Незаконная добыча водных биологических ресурсов», еще четыре - по фактам незаконных приобретения, хранения и сбыта рыбы, добытой преступным путем (статья 175 УК РФ). Установлена причастность к противоправной деятельности 13 граждан.



У браконьеров изъято 15 сетей длиною около километра, 14 лодок, два лодочных мотора, две единицы навигационного оборудования.



Так, утром 31 августа оперативники МВД Бурятии во взаимодействии с сотрудниками регионального УФСБ на трассе Р-258 Байкал на границе Прибайкальского и Кабанского районов задержали троих жителей республики, подозреваемых в незаконном приобретении рыбы, добытой преступным путем. Силовую поддержку правоохранителям оказали бойцы ОМОН Росгвардии. В одной из машин, на которой передвигались фигуранты, обнаружены 8 контейнеров и 9 мешков с нелегально выловленным омулем. Всего – 1036 штук или более 650 килограммов.



По словам злоумышленников, рыбу они приобрели в одном из сел района для дальнейшей реализации в Улан-Удэ. Причем, одна из задержанных в прошлом году привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление.



Поздним вечером 11 сентября на 55 километре трассы Береговая - Посольск сотрудники ДПС остановили микроавтобус, перевозивший 16 мешков с омулем (около 1500 особей эндемика) общим весом 770 килограммов. Сорокалетний пассажир утверждал, что купил рыбу для личного потребления. Отметим, ранее он привлекался к уголовной ответственности за незаконную добычу водных биоресурсов.



В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела. Дознание продолжается.



В рамках оперативно-профилактического мероприятия, проводимого во взаимодействии с Ангаро-Байкальским территориальным управлением Росрыболовства, управлениями Роспотребнадзора и Росгвардии республики, граждане привлекались и к административной ответственности. В отношении четверых жителей региона составлены административные протоколы за нарушение правил рыбной ловли, в отношении семи граждан – за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или специального разрешения.



Фото: МВД по Бурятии

