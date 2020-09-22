В Бурятии четыре школы, закрытые из-за угрозы COVID-19, вернулись к обычной работе

Однако на дистанционное обучение переведено 30% учеников в 33 школах республики, еще в 44 закрыты отдельные классы

В Бурятии закрытые из-за угрозы коронавируса четыре общеобразовательных школы (почти 900 обучающихся), вернулись в штатный режим работы, сообщили в правительстве республики. В их числе: Тэгдинская средняя школа; Харганатская средняя школа; две средних школы в Бичуре.



Однако еще в 44 общеобразовательных организациях некоторые классы закрыты на карантин. Всего в 45650 учеников, на карантине 2 225, в том числе 1594 учащихся на карантине по COVID-19 и 631 учащийся на карантине по ОРВИ (гриппу).



На дистанционное обучение переведено 30% учеников в 33 школах республики. В Улан-Удэ - 28 школ (15 014 учащихся) и в сельских районах пять школ (3 070 учащихся).



Из 27 подведомственных интернатов один перешел на дистанционное обучение (Эгитуйская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат – 107 человек) в связи с эпидемиологической обстановкой в Еравнинском районе и заявлениями родителей об отказе от очной формы обучения. В шести интернатах ведутся локальные карантинные мероприятия.



На дистанционный формат обучения на сегодняшний день переведены 1125 студентов в связи с угрозой распространения COVID-19, сообщили в министерстве образования республики.



Полностью закрыт на карантин Закаменский агропромышленный техникум с 432 студентами. Перешли на дистанционный формат обучения студенты Байкальского многопрофильного колледжа в учебном корпусе по улице Пищевая. Также перешли на дистанционный формат обучения 26 студентов одной группы Байкальского колледжа недропользования, студенты двух групп Бурятского лесопромышленного колледжа в количестве 36 человек. Переведен на дистанционный режим обучения Кижингинский филиал Бурятского аграрного колледжа им.М.Н. Ербанова в количестве 191 человека. Пока сроки перевода на «дистанционку» - до 23 сентября.



Фото: egov-buryatia.ru

