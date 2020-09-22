У мэра Улан-Удэ не поднялась рука вернуть ограждение на площадь Советов

Градоначальник надеется на сознательность горожан





Власти Улан-Удэ пока не планируют устанавливать на площади Советов дорожное ограждение, убранное оттуда во время реконструкции. Об этом сообщил мэр города Игорь Шутенков.

«У меня рука не поднимается вернуть ограждение на площадь Советов. Если помните, оно появилось, потому что пешеходы переходили дорогу по всей ширине улицы — от Хурала и до Оперного театра. Только когда установили ограждение, приучили людей пользоваться «зебрами». Во время реконструкции мы его убрали, и пока ещё пешеходы правила соблюдают. Кое-кто опять начинает бегать, но из-за пары человек возвращать ограждение всё же не хочется. Думаю, вы согласитесь — без него красиво. Сможем соблюдать правила, так и останется. Поэтому не забывайте, что облик города во многом зависит и от вас, друзья», написал мэр на своей странице в «Фейсбуке».





По словам градоначальника, у него есть чёткое представление, как должен выглядеть город — «и это не город, обнесённый заборами вдоль и поперёк». В то же время, как отметил Игорь Шутенков, есть методические рекомендации Минтранса по снижению аварийности на дорогах, федеральный ГОСТ и предписания ГИБДД, которые мэрия обязана исполнять.«Я убеждён, что в некоторых частях нашего города дорожные ограждения необходимы. Они отделяют от проезжей части территории, на которых находятся люди. Есть места, где 100% будут детишки. Они легко могут заиграться, увлечься и выскочить на дорогу. Хочешь - не хочешь, а тут заборы нужны. Возле школ, возле скверов, на аварийно-опасных участках», сказал мэр.Демонтировать уже установленные ограждения власти не будут, но во время реконструкции конкретной территории такая возможность будет рассматриваться. В качестве примера градоначальник привел сквер «Ровесникам, ушедшим в бой».«Вместо высокого забора установили здесь небольшое ограждение. Оно выглядит гораздо эстетичней предшественника. Можно было бы не ставить, но в сквере детская площадка, ребятишки будут играть, поэтому выбрали вариант, который устроил всех», отметил он.Фото: с личной страницы Игоря Шутенкова