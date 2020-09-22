В Бурятии железнодорожник сделал карьеру с фальшивым дипломом

В отношении него возбуждено уголовное дело, руководству организации внесено представление



В Бурятии выявлен факт использования заведомо подложного документа о высшем образовании заместителем начальника Путевой машинной станции № 56, сообщили в Бурятской транспортной прокуратуре.



Установлено, что железнодорожник купил диплом о высшем профессиональном образовании и предъявил его в отдел кадров. Наличие подложного документа в дальнейшем позволило ему быть назначенным на должность заместителя начальника путевой машинной станции и занимать ее вплоть до установления факта подлога.



В содеянном работник сознался, пояснил, что приобрел диплом у неизвестного лица.



Бурятская транспортная прокуратура передала материалы проверки в Улан-Удэнский линейный отдел МВД России на транспорте для решения вопроса об уголовном преследовании. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ (приобретение, хранение в целях использования и использование заведомо поддельного иного официального документа, предоставляющего права).



Руководству организации внесено представление об устранении выявленных нарушений. В частности, о несоответствии заместителя требованиям к занимаемой должности. Представление находится на рассмотрении.



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