Бывшего главу района в Бурятии признали банкротом

Андрей Самаринов не вернул Россельхозбанку 12 миллионов рублей





Арбитражный суд Бурятии удовлетворил иск Россельхозбанка о признании экс-главы Тункинского района Андрея Самаринова банкротом. Причиной этого стал долг бывшего чиновника перед банком в размере 12 миллионов рублей. В отношении Андрея Самаринова введена процедура реструктуризации долгов сроком на полгода.