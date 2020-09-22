Бывшего главу района в Бурятии признали банкротом

Андрей Самаринов не вернул Россельхозбанку 12 миллионов рублей
Арбитражный суд Бурятии удовлетворил иск Россельхозбанка о признании экс-главы Тункинского района Андрея Самаринова банкротом. Причиной этого стал долг бывшего чиновника перед банком в размере 12 миллионов рублей. В отношении Андрея Самаринова введена процедура реструктуризации долгов сроком на полгода.
Напомним, известный бизнесмен Андрей Самаринов возглавил Тункинский район в 2012 году, однако уже в конце 2015 года, после череды скандалов, добровольно покинул свой пост. Впрочем, на состоявшихся затем выборах нового главы он вновь выдвинул свою кандидатуру, но проиграл Ивану Альхееву.
Затем в жизни бывшего главы и вовсе началась «черная полоса». Некогда процветавшие фирмы, к которым он имел отношение, начали банкротиться, а в отношении него самого силовики стали возбуждать уголовные дела. В итоге в феврале 2019 года Андрея Самаринова осудили за мошенничество, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере и приговорили к трем годам лишения свободы условно. А в начале 2020 года экс-чиновник получил еще один условный срок – на этот раз за злоупотребление должностными полномочиями с причинением ущерба на 12 миллионов рублей. И на первом, и на втором суде Андрей Самаринов полностью признал вину и раскаялся, что, вероятно, и позволило ему избежать колонии.
Фото: russianstock.ru
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?