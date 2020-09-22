Бурятский оперный отказался открывать фестиваль в Москве

Поездка признана рискованной и нецелесообразной из-за коронавируса



Бурятский театр оперы и балета отказался от приглашения открыть афишу московского фестиваля «Видеть музыку» по соображениям санитарной безопасности. Поездка в Москву коллективом около двух сотен человек в условиях текущей эпидемиологической ситуации признана рискованной и нецелесообразной, сообщили в минкультуры республики.



Напомним, в рамках ежегодного фестиваля, организуемого Ассоциацией музыкальных театров России Бурятский оперный планировал показать балет «Талисман» и премьерную постановку «Травиаты».



«Решение далось непросто. Было бы здорово открыть сезон после такой длительной паузы премьерным спектаклем в столице, но мы еще летом после возобновления репетиций в театре объявили свой основной принцип: главное здоровье и безопасность наших артистов и зрителей. По тем же причинам, увы, были вынуждены также отказаться от обменных гастролей с Астраханским театром оперы и балета. Будем на своей сцене продолжать готовить все запланированные на 81-й сезон премьеры, и надеяться, что возможность представить их нашим зрителям представится, как можно скорее», - говорит директор театра Эржена Жамбалова .



Напомним, ранее БГАТОиБ дважды принимал участие в крупнейшем фестивале ведущих музыкальных театров страны, который Ассоциация музыкальных театров России пятый год проводит при поддержке министерства культуры РФ и Фонда президентских грантов. В рамках первого фестиваля «Видеть музыку» в 2016 году Бурятский театр давал на новой сцене Большого театра оперу «Тоска» Джакомо Пуччини. Через год на втором фестивале «Видеть музыку» артисты БГАТОиБ представили столичной публике балет «Красавица Ангара» композиторов Льва Книппера и Бау Ямпилова и оперу «Бал-маскарад» Джузеппе Верди.



Фото: БГАТОиБ



