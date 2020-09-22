Медработникам, борющимся с COVID-19, удвоят стаж

«День за два» будут учитываться с 1 января по 30 сентября 2020 года

Отделение Пенсионного фонда России в Бурятии разъяснило порядок досрочного назначения пенсии медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с COVID-19 и подозрением на COVID- 19. «Льготный стаж будет учтен в двойном размере. Новый порядок исчисления льготного стажа начал действовать с 19 августа 2020 года, с даты вступления в силу соответствующего постановления правительства РФ (от 06.08.2020 г. № 1191)», - сообщила пресс-служба отделения.В льготном порядке один день работы как два дня для медицинских работников будут учитываться с 1 января по 30 сентября 2020 года. В постановлении также прописаны виды работ по оказанию помощи пациентам с COVID-19.Так, право на льготное исчисление периодов работы имеют медработники, оказывающие медицинскую помощь в стационарах; скорую, в том числе специализированную скорую медицинскую помощь и первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях, в том числе на дому.Льгота по досрочному назначению пенсии распространяется на работы по оказанию медицинской помощи как пациентам с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекцией, так и пациентам с подозрением на коронавирусную инфекцию, а также пациентам с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонии.Кроме работы по оказанию непосредственной медицинской помощи пациентам, право на льготный стаж также дают следующие виды работ:- по отбору биологического материала для лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19;- по осуществлению медицинской эвакуации пациентов с подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19;- по транспортировке пациентов с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонии в поликлинические отделения, оборудованные под КТ-центры, и иные медицинские организации для проведения инструментального исследования на наличие внебольничной пневмонии.Льготный порядок(день за два) для медицинских работников, работающих с COVID-19, будет применяться по заявлениям о назначении досрочной пенсии, принятым с 19 августа 2020 года.«Кроме того, с учетом нового льготного стажа Пенсионный фонд пересмотрит ранее принятые решения об отказе в назначении досрочной пенсии, вынесенные в связи с нехваткой специального стажа. И, возможно, с учетом нового льготного порядка у некоторых медработников право на досрочную пенсию наступит раньше», - отметили в управлении организации взаимодействия со страхователями ОПФР по Бурятии.Такие медработники уже сейчас могут обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением и справкой от работодателя, подтверждающей период работы с пациентами с COVID-19.С 1 апреля 2021 года, когда работодатели уже представят в Пенсионный фонд России годовую отчетность за работников, стаж работы по оказанию медицинской помощи пациентам с COVID-19 будет отражен на индивидуальных лицевых счетах медработников в ПФР, на которых ведется учет всех пенсионных прав.После этого каждый медицинский работник сможет увидеть свой льготный стаж, в том числе приобретенный с 1 января по 30 сентября 2020 года во время борьбы с новой коронавирусной инфекцией, в личном кабинете на сайте ПФР es.pfrf.ruПо вопросам назначения досрочных пенсий можно проконсультироваться в Центре дистанционного обслуживания ПФР по тел. 8(3012) 29 14 14 или в официальных соцсетях Отделения ПФР по Республике Бурятия:VIBER-сообщество «Пенсионный фонд Бурятии»Фото: «Номер один»