22.09.2020
Медработникам, борющимся с COVID-19, удвоят стаж

Медработникам, борющимся с COVID-19, удвоят стаж

«День за два» будут  учитываться с 1 января по 30 сентября 2020 года

Отделение Пенсионного фонда России в Бурятии разъяснило порядок  досрочного назначения пенсии медицинским работникам, оказывающим  помощь пациентам с COVID-19 и подозрением на COVID- 19. «Льготный стаж будет учтен в двойном размере. Новый  порядок исчисления льготного стажа начал действовать с  19 августа 2020 года,  с даты вступления в силу соответствующего постановления правительства РФ (от 06.08.2020 г. № 1191)», - сообщила пресс-служба отделения.

В льготном порядке один день работы как два дня для медицинских  работников будут  учитываться с 1 января по 30 сентября 2020 года. В постановлении   также  прописаны  виды  работ  по оказанию помощи пациентам с COVID-19.

Так, право на льготное исчисление периодов работы имеют медработники, оказывающие  медицинскую помощь в стационарах; скорую, в том числе специализированную скорую медицинскую помощь и первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях, в том числе на дому.

Льгота по досрочному назначению пенсии распространяется  на  работы  по оказанию медицинской помощи как пациентам с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекцией, так и пациентам с подозрением на коронавирусную инфекцию, а также пациентам с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонии.

Кроме работы по оказанию непосредственной медицинской помощи пациентам, право на льготный стаж также дают следующие виды работ:
- по отбору биологического материала для лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19;
- по осуществлению медицинской эвакуации пациентов с подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19;
- по транспортировке пациентов с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонии в поликлинические отделения, оборудованные под КТ-центры, и иные медицинские организации для проведения инструментального исследования на наличие внебольничной пневмонии.

Льготный порядок(день за два) для медицинских  работников, работающих с  COVID-19, будет применяться по заявлениям о назначении досрочной пенсии, принятым с 19 августа 2020 года.
«Кроме того, с учетом нового льготного стажа Пенсионный фонд пересмотрит  ранее принятые решения об отказе в назначении досрочной пенсии, вынесенные  в связи с  нехваткой специального стажа. И, возможно,  с учетом нового льготного порядка у некоторых медработников право на досрочную пенсию наступит раньше», - отметили в управлении организации  взаимодействия со страхователями  ОПФР  по Бурятии.

Такие медработники уже сейчас могут обратиться в Пенсионный фонд  с  соответствующим заявлением и справкой от работодателя, подтверждающей период работы с пациентами с COVID-19.
С 1 апреля 2021 года, когда работодатели уже представят в Пенсионный фонд России  годовую отчетность за работников, стаж  работы    по оказанию  медицинской помощи пациентам с COVID-19 будет отражен на индивидуальных лицевых счетах медработников в ПФР, на которых ведется учет всех пенсионных прав.  

После этого каждый медицинский работник сможет увидеть свой льготный стаж, в том числе приобретенный с 1 января по 30 сентября 2020 года во время борьбы с новой коронавирусной инфекцией, в личном кабинете на сайте ПФР es.pfrf.ru

По вопросам   назначения  досрочных пенсий  можно проконсультироваться в Центре дистанционного обслуживания ПФР по тел. 8(3012) 29  14 14  или  в официальных соцсетях Отделения ПФР по Республике Бурятия:  

https://instagram.com/pfr_buryatia?igshid=z6fo9f7g0cvj
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Фото: «Номер один»




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