В Улан-Удэ начали демонтировать горсад

Некогда популярное место отдыха ждет масштабная реконструкция





В Улан-Удэ на территории горсада начались демонтажные работы. Как сообщили в мэрии города, на эти мероприятия из средств «Народного бюджета» выделен миллион рублей. С 12 сентября здесь работает подрядная организация ООО «Энергострой». В парке демонтировали асфальт и вывезли мусор на полигон. Все демонтажные работы на территории горсада подрядчик должен завершить до 30 октября.

Как пообещали в мэрии, демонтажные работы являются первым этапом масштабной реконструкции горсада.





Напомним, городской сад – одна из зон запустения в центре города. Когда-то он был самым популярным местом, несмотря на то, что обустроен на старом кладбище. В 2012 году горсовет ликвидировал парк и передал территорию в собственность Бурятской епархии. При передаче епархия обещала, что он получит новое развитие и здесь даже появится спортивный городок для молодежи. Однако планы так и остались планами. Осенью 2019 года епархия, видимо, осознав, что облагородить сад своими силами не получится, передала его мэрии в безвозмездное пользование сроком на пять лет.





- В рамках проекта первым этапом предусмотрено: демонтаж старого асфальтного покрытия, устройство административного здания с постом охраны, устройство общественного туалета на три отделения, в том числе для маломобильных граждан. Отремонтируют входную группу и кирпичное ограждение, на центральной аллее появятся освещение, тротуарная дорожка, также поставят скамейки, урны, - рассказали в дирекции.







Как ранее сообщили «Номер один» в Дирекции по паркам, концепция благоустройства горсада уже разработана.24 марта был объявлен открытый конкурс на благоустройство горсада, но процедуру отменили из-за пандемии коронавируса. В итоге все запланированные работы в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой перенесли.Фото: мэрия Улан-Удэ