Глава МИД Монголии: «Сила Сибири–2» укрепит сотрудничество

Министры иностранных дел России и Монголии обсуждали строительство газопровода
Строительство газопровода «Сила Сибири-2» из России в Китай через территорию Монголии существенно повысит уровень сотрудничества между тремя странами. Об этом заявил министр иностранных дел Монголии Нямцэрэнгийн Энхтайван на совместной пресс- конференции в Москве по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщает ТАСС.
«В конце прошлого года был заключен меморандум о взаимопонимании между правительством Монголии и компанией «Газпром» о начале исследовательских работ по строительству газопровода из РФ в Китай, - отметил он. - Мы считаем, что начало реализации этого проекта может вывести на новый уровень трехстороннее сотрудничество между Монголией, РФ и Китаем».
Глава монгольского внешнеполитического ведомства выразил удовлетворение «тесным и активным сотрудничеством в непростые времена пандемии коронавируса в деле формирования правовой базы реализации проекта «Сила Сибири-2».
Фото: montsame.mn
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