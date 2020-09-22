В Улан-Удэ сотые квартала превращаются в «пороховую бочку»

Возмущение жителей отсутствием тепла и горячей воды достигло предела
Жители сотых кварталов Улан-Удэ, которые уже с начала сентября живут без горячей воды, а тепло в их дома так и не поступило, буквально завалили соцсети жалобами. Причем, негодование многих вызывает не столько сам факт отсутствия коммунальных благ, сколько, мягко говоря, неспешный ход ремонта теплосетей.
Напомним, в этом году власти Улан-Удэ решили провести масштабную реконструкцию тепловых сетей от котельной Юго-Западная, а также сетей водоснабжения в сотых кварталах. Оба контракта общей стоимостью около 900 миллионов рублей выиграло иркутское ООО «Фортуна» (до 2017 года фирма была зарегистрирована в Улан-Удэ). Однако, выполнение работ затянулось. В последние дни сидящие без тепла и горячей воды горожане буквально завалили соцсети жалобами:
- Сотые квартала, холод капец какой, сырость в квартире, белье сохнет в квартире по 3-4 дня. Это просто жесть. Дети мёрзнут, горячей воды нет. На улице холодно, в квартире ноги мёрзнут в носках и тапках, да что там ноги - уши блин мёрзнут и нос холодный. Зато наши чинуши вместо того, чтобы что-то предпринять, лежат в своих бассейнах домашних и яйца чешут, а вы сотые квартала мёрзнете. И когда дадут тепло и ГВС вообще не известно в итоге.
- Болеем с ребенком, сидим в холодной квартире, без горячей воды. В сотых кварталах задерживают подачу отопления и горячей воды на неопределенный срок. «Ведут ремонтные работы», но любой здешний житель может подтвердить, что никакой спешки и оживленной работы на объекте нет вообще! Неужели за май, три месяца лета, начало сентября нельзя было завершить? Такое отношение к людям в условиях такой эпидобстановки. Болейте, друзья, вдоволь! Меньше людей, меньше забот.
- Обещали дать тепло и воду 15 сентября, не смогли.. 22 сентября, увы, не получилось! 25 сентября… и вот телефонограмма... Мы, ТГК, не виноваты! Они - город с подрядчиком, ничего не успевают, а мы все сделали! Результат: жители сотых выживают, как могут. Дома температура 12-15 градусов, плюс сырость. ОРВИ, простуды, это нам впридачу. Как нам быть? Что делать?
- Сил больше нет. В 100-х кварталах воду горячую отключили 2 сентября, ремонт теплотрассы котельной юго-западная. Обещали 14 сентября дать воду, но благополучно не включили ни воду, ни отопление. Телефонограмму прислали, что 22 сентября тоооочно включат. Хотя по закону больше 15 дней нельзя без горячей воды оставлять людей! 21 сентября пришла ещё одна телефонограмма за подписью Новолодского, главного инженера ТГК-14, что теперь включат тогда, когда все доделают. Даже число не указали. На улице дубак! В квартире уши и нос мерзнут. Вы бы видели, что твориться в сотых кварталах! Ездить не возможно, да что ездить, дети в школу пройти не могут! Все перекопано. А вы думаете есть рабочие? Все трудятся как муравьи? Неет, сегодня 2 человека, два, а на выходных вообще никого не было! Мы что всеми сотыми должны замёрзнуть!!!!?????, - пишут горожане в паблике «Аноним 03».
Как ранее сообщал «Номер один», 15 сентября ход ремонтных работ проинспектировал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков. Градоначальник констатировал, что работы там ведутся с опозданием от графика на 6 дней.
- Подрядчику поручено - до 25 сентября тепло должно быть в квартирах наших горожан в любом случае. Если будут нарушения – будем применять самые жесткие штрафные санкции в отношении любого подрядчика, - сказал тогда Игорь Шутенков.
Причем у главного инженера «Фортуны» нашелся целый букет оправданий, объясняющих задержку ремонта.
- Ранее было принято решение о перепроектировании трассировки трубопровода, что позволило обеспечить потребителей горячим водоснабжением на весь период реконструкции сетей. Поэтому в течение 20 дней вносились изменения в рабочую документацию - это первая из причин, почему мы отстаём. Вторая причина - сейчас действуют участки, которые технически не представилось возможным смонтировать параллельно, общая протяженность таких участков составила 1971 метров. Чтобы вы понимали, мы должны были со 2 сентября по 15 сентября выполнить монтаж трубопровода протяжённостью 1971 метров - на сегодняшний день 90% от этой задачи выполнено. Ну и третья причина - это обильные осадки, которые внесли существенные корректировки в график, - объяснил тогда мэру главный инженер.
Впрочем, причина отставания от графика может быть и сосем другой, более прозаической: у компании просто не хватает ресурсов на исполнение всех контрактов, которые она набрала.
Как уже сообщал «Номер один», ранее «Фортуна» попадала в список недобросовестных поставщиков за срыв реконструкции национальной библиотеки. Однако сразу после истечения срока «дисквалификации» в начале 2019 года на «Фортуну» буквально посыпались новые контракты. Так, в 2019 году компания выиграла несколько торгов на реконструкцию теплосетей в Улан-Удэ общей стоимостью почти 300 миллионов рублей. А в этом году общая сумма выигранных фирмой подрядов превысила уже полтора миллиарда. Помимо уже упомянутых сетей тепло и водоснабжения, компания выиграла торги на капремонт дороги по ул. Гагарина (104 млн рублей), капремонт и последующее содержание автодороги Мухоршибирь-Бичура-Кяхта 0-9 км в Мухоршибирском районе (475 млн рублей) и капремонт наружных стен и устройство наружного водослива с крыши учебного корпуса №8 ВСГУТУ (44 млн рублей).
До окончания срока работ, отведенных мэром города, осталось еще три дня. Справится ли «Фортуна» с поставленной задачей, станет ясно уже совсем скоро.
Фото: мэрия Улан-Удэ, видео: "Аноним 03"
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