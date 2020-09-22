В Улан-Удэ сотые квартала превращаются в «пороховую бочку»

Возмущение жителей отсутствием тепла и горячей воды достигло предела





Жители сотых кварталов Улан-Удэ, которые уже с начала сентября живут без горячей воды, а тепло в их дома так и не поступило, буквально завалили соцсети жалобами. Причем, негодование многих вызывает не столько сам факт отсутствия коммунальных благ, сколько, мягко говоря, неспешный ход ремонта теплосетей.

- Болеем с ребенком, сидим в холодной квартире, без горячей воды. В сотых кварталах задерживают подачу отопления и горячей воды на неопределенный срок. «Ведут ремонтные работы», но любой здешний житель может подтвердить, что никакой спешки и оживленной работы на объекте нет вообще! Неужели за май, три месяца лета, начало сентября нельзя было завершить? Такое отношение к людям в условиях такой эпидобстановки. Болейте, друзья, вдоволь! Меньше людей, меньше забот.





- Сил больше нет. В 100-х кварталах воду горячую отключили 2 сентября, ремонт теплотрассы котельной юго-западная. Обещали 14 сентября дать воду, но благополучно не включили ни воду, ни отопление. Телефонограмму прислали, что 22 сентября тоооочно включат. Хотя по закону больше 15 дней нельзя без горячей воды оставлять людей! 21 сентября пришла ещё одна телефонограмма за подписью Новолодского, главного инженера ТГК-14, что теперь включат тогда, когда все доделают. Даже число не указали. На улице дубак! В квартире уши и нос мерзнут. Вы бы видели, что твориться в сотых кварталах! Ездить не возможно, да что ездить, дети в школу пройти не могут! Все перекопано. А вы думаете есть рабочие? Все трудятся как муравьи? Неет, сегодня 2 человека, два, а на выходных вообще никого не было! Мы что всеми сотыми должны замёрзнуть!!!!?????, - пишут горожане в паблике «Аноним 03».







