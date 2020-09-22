Глава Бурятии встретился с директором Росгвардии Виктором Золотовым

Отмечено конструктивное взаимодействие Росгвардии с исполнительными органами государственной власти республики



Вопросы обеспечения общественного порядка и безопасности граждан, предприятий и организаций региона. Эти темы обсуждались сегодня в ходе рабочей встречи главы Бурятии Алексея Цыденова с директором Федеральной службы войск национальной гвардии России генералом армии Виктором Золотовым и главным военным прокурором РФ Валерием Петровым, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Глава Бурятии отметил конструктивное взаимодействие Росгвардии с исполнительными органами государственной власти в решении вопросов обеспечения общественной безопасности. Также он выразил благодарность сотрудникам подразделений войск национальной гвардии за обеспечение безопасности подготовки и проведения важных мероприятий с участием жителей республики.



Фото: egov-buryatia.ru

