В Бурятии начала работу комиссия Генпрокуратуры РФ

Она должна на месте оценить комплекс проблем Тункинского района, развитию которого мешает нацпарк



Проблема регистрации прав на земельные участки, вопрос добычи минеральной воды в Тункинском районе стали предметом обсуждения на совещании, проведенном главой Бурятии Алексеем Цыденовым, сообщили в пресс-службе правительства республики.



В совещании приняли участие члены комиссии Генеральной прокуратуры России, которая прибыла в Бурятию для изучения юридических проблем, связанных с совпадением границ Тункинского национального парка и Тункинского района.



Представители генпрокуратуры совместно с заместителем председателя правительства республики по экономическому развитию Алексеем Мишениным, министром имущественных и земельных отношений Маргаритой Магомедовой и заместителем прокурора Бурятии Дмитрием Хобраковым проводят сегодня работу непосредственно в Тункинском районе. Здесь они пообщаются с жителями, столкнувшимися с проблемами осуществления хозяйственной деятельности на территории Тункинского национального парка в условиях имеющихся ограничений, а также встретятся с главами муниципальных образований для выявления на месте проблем в реализации полномочий по предоставлению земельных участков льготным категориям граждан, проблем оформления прав на земельные участки под социальными объектами.

В Тункинском районе, на территории которого расположен и национальный парк, 35 населенных пунктов. В районе проживают более 22 тысяч человек. Изначально населенные пункты не создавались, как особо охраняемые природные территории. На территории муниципалитета сформировано 13 900 земельных участков, из которых на 2746 права не зарегистрированы.



В настоящее время отсутствует возможность оформить земельные участки под социальными объектами. Так, из 48 образовательных учреждений и только 6 имеют оформленные права на землю. Между тем, в соответствии с постановлением правительства России от 28 октября 2013 года для лицензирования образовательной деятельности необходимо предоставление сведений и реквизитов документов, подтверждающих право собственности на здание, строение, сооружение и земельный участок. Что же касается детских садов, не соответствующих санитарным нормам и правилам, невозможно провести их капитальный ремонт или начать новое строительство из-за отказа в регистрации права на земельный участок. Такие же проблемы возникают при оформлении земельных участков при возведении объектов здравоохранения.



В Тункинском районе ограничиваются права граждан и юридических лиц, органов местного самоуправления и органов государственной власти. Органы власти и местного самоуправления в рамках внесудебных процедур пытались решить эту проблему. Было предложено исключить из территории национального парка земли населенных пунктов и земли сельскохозяйственного назначения и включить в два раза большую площадь заказника регионального значения «Снежинский».



Напомним, по просьбе главы Бурятии Алексея Цыденова на прошлой неделе в Москве прошло совещание под председательством начальника управления по надзору за исполнением законодательства в экологической сфере главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры РФ Антона Головина. В обсуждениях путей решения проблемного вопроса, касающегося особого статуса земель в Тункинском районе, приняли участие сам Алексей Цыденов, представители министерства природных ресурсов Российской Федерации, Росреестра и Росимущества. По итогам работы участниками принято решение о корректировке нормативно-правовой базы с предварительной проработкой всех вопросов в республике.



Фото: egov-buryatia.ru

