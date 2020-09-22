22.09.2020
Верховный суд Бурятии поправил абсурдный приговор районного суда

Верховный суд Бурятии поправил абсурдный приговор районного суда

Дети, которым мужчина не платил алименты, оказались для него смягчающим обстоятельством

Верховный суд Бурятии по жалобе прокурора изменил приговор районного суда в отношении мужчины, признанном виновным в неуплате алиментов. Ранее его уже привлекали к административной ответственности за отказ производить выплаты на содержание своих трех несовершеннолетних детей, но поведение горе-отца не изменилось. Тогда в отношении должника возбудили уголовное дело.

Районный суд приговорил алиментщика к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 5 % заработка в доход государства. При этом в качестве смягчающего наказание обстоятельства судья по какой-то неведомой причине учел наличие у мужчины на иждивении несовершеннолетних детей. Тех самых, которым он не платил алименты.

Абсурдность этой ситуации сильно удивила прокурора. Он посчитал наказание чрезмерно мягким и обжаловал его в Верховном суде. Судей вышестоящей инстанции «творчество» районного судьи, вероятно, тоже немало удивило, и они изменили приговор. В итоге наличие у мужчины на иждивении несовершеннолетних детей как смягчающее наказание обстоятельство исключили из приговора, а наказание усилили до 7 месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства.

Фото: «Номер один»
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