Верховный суд Бурятии поправил абсурдный приговор районного суда

Дети, которым мужчина не платил алименты, оказались для него смягчающим обстоятельством





Верховный суд Бурятии по жалобе прокурора изменил приговор районного суда в отношении мужчины, признанном виновным в неуплате алиментов. Ранее его уже привлекали к административной ответственности за отказ производить выплаты на содержание своих трех несовершеннолетних детей, но поведение горе-отца не изменилось. Тогда в отношении должника возбудили уголовное дело.

Районный суд приговорил алиментщика к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 5 % заработка в доход государства. При этом в качестве смягчающего наказание обстоятельства судья по какой-то неведомой причине учел наличие у мужчины на иждивении несовершеннолетних детей. Тех самых, которым он не платил алименты.Абсурдность этой ситуации сильно удивила прокурора. Он посчитал наказание чрезмерно мягким и обжаловал его в Верховном суде. Судей вышестоящей инстанции «творчество» районного судьи, вероятно, тоже немало удивило, и они изменили приговор. В итоге наличие у мужчины на иждивении несовершеннолетних детей как смягчающее наказание обстоятельство исключили из приговора, а наказание усилили до 7 месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства.Фото: «Номер один»