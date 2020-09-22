В стране близится конец фильма?

Пандемия коронавируса отбила желание посещать кинотеатры
Три четверти россиян после снятия ограничений не были в кинотеатрах и не собираются (75%), а практически каждый четвертый не ходил, но планирует (23%), сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения. ВЦИОМ представил данные исследования о кинодосуге россиян.
Намерение посетить кинотеатр чаще распространено среди самых заинтересованных в новинках кино молодых россиян 18-24 лет (41%) и 25-34 лет (35%). Но это в полтора-два раза ниже, чем практика посещения кинотеатров представителями молодежи до пандемии. Не планируют ходить в кино большинство граждан в возрасте 60 лет и старше (88%).
Из тех, кто стал выбирать этот вид досуга реже или вообще отказался от него, среди причин называют опасение заразиться коронавирусом в местах скопления людей (33%), нехватку времени (30%), отсутствие интересных премьер в кинотеатрах (17%) и предпочтение просмотрам фильмов дома (15%).
Мнение о неинтересном репертуаре киносетей чаще высказывали жители столиц (27%) и молодые люди — об этом сообщил каждый пятый опрошенный в возрасте 18-24 лет (19%) и 25-34 лет (20%) — практически каждый пятый из основной аудитории, посещающей кинотеатры.
Отвечая на прямой вопрос о рисках заражения при посещении кинотеатра, 38% опрошенных россиян сообщили, что в какой-то мере опасаются заразиться коронавирусной инфекцией в кинотеатре, не задумывались об этом 30%, а вот каждый пятый россиянин уверен, что с ним такого не случится (20%).
К слову, более половины россиян не отслеживают на регулярной основе премьерные показы фильмов, запланированные на ближайшие недели (63%). С различной периодичностью за новинками кино следят 36% опрошенных. В курсе всех новинок для массового зрителя 6% россиян, чаще осведомлен каждый седьмой респондент среди молодежи 18-24 лет (14%) и каждый десятый среди 25-34-летних (10%).
Более трети наших соотечественников до введения мер против коронавирусной инфекции посещали кинотеатры (39%), четверть — раз в месяц или реже (25%). Более половины сообщили, что практически не ходили в кинотеатры (61%). Чаще смотрели кино на большом экране молодые люди. Реже всего проводили досуг таким образом россияне 60+ лет (83%) и жители сел (74%) — они практически не ходили в кинотеатры.
Половина россиян, пользующихся интернетом, ничего не смотрит в онлайн-кинотеатрах (49%). Треть россиян просматривают в интернете только бесплатные фильмы (31%). Практика использования платных подписок распространена незначительно: подписка на легальный контент есть у каждого седьмого опрошенного (13%).
В связи с пандемией ряд премьер были проведены в онлайн-кинотеатрах. Треть российских пользователей интернета впервые услышали о подобной практике (35%). Мнения о том, где лучше просматривать премьеры, разделились. В случае равных возможностей посмотреть премьеру фильма в традиционном кинотеатре или в его интернет-версии 39% выбрали бы посещение кинотеатра, 34% предпочли бы посмотреть новинку в интернете, а 29% не стали бы делать ни того ни другого.
Ну, и последнее. Кинотеатры Бурятии, в отличие от многих других регионов, по-прежнему закрыты. Деятели кинобизнеса взывали к властям о необходимости их открытия и даже выходили на пикеты по этому поводу. Это вызывало сочувствие в СМИ, которые порой довольно жестко критиковали главу и правительство Бурятии за такую позицию, оперируя тезисами из серии «народу надо». Однако, судя по данным этого вопроса, пафос был напрасен. Конец фильма стал приближаться еще до пандемии и совсем по другим причинам.
Впрочем, общественное мнение – субстанция зыбкая и может быстро меняться. А кино, конечно, никуда не денется.
Фото: pixabay.com
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?