В Бурятии более тысячи предпринимателей сэкономили 32 млн рублей

Такая сумма экономии сложилась у работающих по патенту благодаря республиканской мере поддержки





В Бурятии 1146 предпринимателей, работающих по патентной системе налогообложения, воспользовались республиканской мерой господдержки в виде пониженной налоговой ставки на патент. По данным минэкономики республики, экономия средств предприятий составила 32,1 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



Напомним, уменьшить на 90% базовую доходность по патентной системе налогообложения по всем видам деятельности было предложено 10 апреля в ходе заседания Республиканского оперативного штаба по решению вопросов, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Глава Бурятии Алексей Цыденов тогда отметил, что такая мера господдержки пострадавших отраслей экономики стала возможна благодаря тому, что президент России Владимир Путин дал регионам полномочия принимать самостоятельные решения о том, как поддержать бизнес в условиях пандемии. В связи с этим правительство Бурятии разработало четыре «пакета» мер по поддержке предпринимателей, пострадавших в период пандемии.



«Мы просчитали все свои возможности и решили, что, принимая «пакет» мер по поддержке бизнеса, можем снизить ставки по некоторым видам республиканских» налогов», - сказал Алексей Цыденов.



После принятых в апреле решений для малых и средних предприятий Бурятии, которые выплачивают налоги по патентной системе, были снижены налоговые выплаты на 90%. Оплата составила не более 10% от ранее выплачиваемых сумм.



Фото: egov-buryatia.ru



