В Бурятии будут судить очередного убийцу по «пьяной лавочке»

Обвиняемый в убийстве приятеля так и не смог вспомнить повод ссоры со своей жертвой



В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве знакомого во время употребления спиртного, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По данным следствия, обвиняемый проживал в поселке Челутай (3 км) Заиграевского района. Утром 14 апреля нынешнего года он пришел на территорию местного деревообрабатывающего предприятия, где находился его приятель. Вместе в хозяйственной постройке они стали распивать спиртные напитки.



Через некоторое время за столом мужчины стали спорить из-за незначительного повода, о котором обвиняемый впоследствии не смог даже вспомнить. Во время спора потерпевший взял в руки кухонный нож, вероятно, хотел нарезать продукты, но забыл и остался сидеть с ножом в руке. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вдруг решил, что собутыльник готовит нападение, после чего выхватил из его рук нож и нанес приятелю два удара клинком в грудную клетку.



От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Обвиняемый спешно покинул постройку, затем убежал в лес, где скрывался в течение месяца. В середине мая он вернулся в село за продуктами. За домом его родственников наблюдали сотрудники полиции, которые увидев приближающегося мужчину, задержали его.



Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



Фото: buryatia.sledcom.ru

