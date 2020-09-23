Инновации наступают

Восстание машин близко. Начнется оно с восстания водоколонок

И виной тому улан-удэнский «Водоканал». Именно это предприятие разожгло искру будущей революции, установив по городу «умные» водоколонки.Точнее, установить их только собираются. «В Улан-Удэ в частном секторе Левобережья к началу следующего лета МУП «Водоканал» установит 30 новых автоматизированных водоразборных колонок для розлива питьевой воды», сообщили в администрации столицы Бурятии.Говорят, чтобы пошла вода, достаточно будет приложить специальный чип. Чтобы вода прекратила движение из колонки в ведро – проделать то же самое действие. Высокие технологии - идем по воду, но с чипом.Другой вопрос: водоколонки же «умные». Вдруг они потребуют у алчущих питья решить уравнение или процитировать Бродского? Что тогда делать жителю частного сектора Левобережья?А вообще, инновации в Улан-Удэ выглядят странно. По такому же принципу можно сделать вход в деревянные уличные туалеты - по отпечатку пальца или сканированию сетчатки глаз. 21 век на дворе все-таки!Нарисовал Укусика Покусай