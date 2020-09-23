23.09.2020
Инновации наступают

Инновации наступают

Восстание машин близко. Начнется оно с восстания водоколонок

И виной тому  улан-удэнский «Водоканал». Именно это предприятие разожгло искру будущей революции, установив по городу «умные» водоколонки.



Точнее, установить их только собираются. «В Улан-Удэ в частном секторе Левобережья к началу следующего лета МУП «Водоканал» установит 30 новых автоматизированных водоразборных колонок для розлива питьевой воды», сообщили в администрации столицы Бурятии.

Говорят, чтобы пошла вода, достаточно будет приложить специальный чип. Чтобы вода прекратила движение из колонки в ведро – проделать то же самое действие. Высокие технологии - идем по воду, но с чипом.

Другой вопрос: водоколонки же «умные». Вдруг они потребуют у алчущих питья решить уравнение или процитировать Бродского? Что тогда делать жителю частного сектора Левобережья?

А вообще, инновации в Улан-Удэ выглядят странно. По такому же принципу можно сделать вход  в деревянные уличные туалеты -   по отпечатку пальца или   сканированию сетчатки глаз. 21  век на дворе все-таки!

Нарисовал Укусика Покусай
карикатура
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