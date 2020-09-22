Глава Бурятии встретился с митрополитом Иосифом

Владыка рассказал о предстоящих задачах на посту главы Улан-Удэнской и Бурятской епархии



Глава Бурятии Алексей Цыденов провел встречу с митрополитом Улан-Удэнским и Бурятским Иосифом, сообщили в пресс-службе правительства республики.



В ходе встречи Алексей Цыденов и владыка Иосиф обсудили вопросы взаимодействия правительства Бурятии с Улан-Удэнской и Бурятской епархией Русской православной церкви. Владыка Иосиф также рассказал об опыте работы с представителями власти в других регионах России, где он ранее служил, и о предстоящих задачах на посту главы Улан-Удэнской и Бурятской епархии.



Напомним, митрополит Симбирский и Новоспасский Иосиф решением Священного Синода Русской православной церкви освобожден 25 августа от управления Симбирской епархией и назначен новым главой Бурятской митрополии. Ранее возглавлявший Улан-Удэнскую и Бурятскую епархию владыка Савватий назначен главой Чувашской митрополии.



Фото: egov-buryatia.ru

