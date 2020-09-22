Лидеры ТОС Бурятии пройдут обучение

Они овладеют умением объединять общественные и государственные интересы



Колледж профессионального образования приступает к реализации интересного и важного проекта, нацеленного на повышение потенциала участников ТОСовского движения республики. Запущен проект «Школа лидеров ТОС».



«Основная целевая аудитория проекта – лидеры ТОС, а также социально активные члены ТОСов муниципальных образований Бурятии», - говорят организаторы школы.



Первый этап развития ТОСов в республике успешно пройден – создано 2104 ТОСа, которые работают по всей Бурятии. В них вовлечены 26,7 процента населения республики.



Теперь количественную характеристику необходимо как можно больше усилить качественной. Организаторы школы уверены – активные участники ТОСов могут стать частью будущей общественно-политической элиты Бурятии.



В рамках школы пройдет работа по повышению экономико-правовой грамотности слушателей, а также по формированию сообщества управленцев с ярко выраженными гражданскими ценностями.



«В ходе обучения участники сосредоточатся на вопросах управления и информационного обеспечения проектов, развития организационного потенциала ТОСов, научатся привлекать к деятельности ТОСов партнеров (из бизнеса и местной, региональной власти), изучат основы фандрайзинга проектов в объеме 72 часов. По окончании участники получат удостоверения о повышении квалификации», - поясняют организаторы.



Кстати, помимо ТОСовцев участниками проекта могут стать добровольцы, лидеры социально ответственного бизнеса, работники администраций муниципальных образований.



Координация между ТОСами, общественными активистами и государством будет усиливаться, что должно дать новый толчок к устойчивому и взаимовыгодному развитию Бурятии, России на основе сотрудничества.



Предполагается участие около двух тысяч активистов ТОСов Бурятии. С учетом эпидемиологической ситуации массовое обучение пройдет в дистанционном формате. Оно охватит Улан-Удэ, Северобайкальск и 21 сельский район.



Для наиболее заинтересованных и грамотных слушателей, отобранных в ходе обучения, будут проведены выездные деловые игры по развитию компетенции лидера ТОСа.



В работе школы примут участие общественные деятели, предприниматели, которые ранее тоже либо проходили подобные программы, либо добились значительных успехов в своих сферах деятельности. Они будут выступать в качестве наставников по отношению к участникам.



Организаторы намерены привлекать активных жителей республики к обучению в школе через встречи на местах, через социальные сети, выступления в средствах массовой информации Бурятии.



Набор групп стартует 28 сентября, а с 1 октября начинается само обучение. Оно бесплатное. Дополнительную информацию можно получить по 8-924-391-84-34, Открыт также сайт dokpo.ru. Продолжительность проекта составит три месяца.



Фото: msu-ugra.ru

