Прокуратура Бурятии обеспечила студентов закуской

В филиале автотранспортного техникума выявлены нарушения





В Заиграевском районе прокуратура выявила нарушения в работе филиала Бурятского республиканского техникума автомобильного транспорта.

«В Онохойском филиале техникума в учебно-производственном процессе допускаются нарушения санитарно-гигиенических требований и нормативов. Так, при организации питания обучающихся не организован завтрак, в обед не включена закуска. В лаборатории химии и биологии нет вытяжных шкафов. Медицинский пункт в учреждении отсутствует», рассказали в надзорном ведомстве.Прокурор обратился с иском в суд, в котором потребовал от техникума устранить выявленные нарушения. Заиграевский райсуд иск удовлетворил частично, отказав в обеспечении учреждения медицинским пунктом.Прокурор обжаловал решение райсуда. Верховный суд республики жалобу удовлетворил, возложив на техникум обязанность открыть медпункт до 1 сентября 2021 года, а на региональное министерство образования и науки – профинансировать его открытие.Фото: «Номер один»