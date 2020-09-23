В Улан-Удэ 13 сирот получили нормальное жилье вместо непригодного

Скандал вокруг «сиротского квартала» в Сотниково после судов завершают приставы



В Улан-Удэ под контролем судебных приставов 13 детей, оставшихся без попечения родителей, получили благоустроенные квартиры, сообщили в республиканском управлении ФССП. Ранее им были предоставлены жилые помещения, но в ходе эксплуатации жилье оказалось непригодным для проживания. В связи с этим детям-сиротам пришлось обращаться в судебные инстанции.



Суд, рассмотрев материалы дела с учетом данных независимой экспертизы, постановил обязать министерство социальной защиты населения Бурятии предоставить благоустроенные жилые помещения, не ниже установленных социальных норм взамен непригодных для проживания.



В рамках исполнительных производств судебным приставом неоднократно выносились требования минсоцзащиты об исполнении решения суда. В отношении должностных лиц применялись меры административного воздействия, а также выносились предупреждения об уголовной ответственности за неисполнение судебного акта.



В результате этой работы требования исполнительных документов выполнены в полном объеме. В настоящее время во владение и пользование 13 взыскателям предоставлены благоустроенное жилье вторичного рынка в Улан-Удэ. На основании актов приема-передачи жилых помещений исполнительные производства окончены фактическим исполнением.



Фото: onf.ru

