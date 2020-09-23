В Бурятии трассу «Байкал» повредили прошлогодние ливни и землетрясения

После нынешнего землетрясения у Байкала движение направили по объездной дороге для страховки



В Бурятии по объездной дороге организовано движение на участке федеральной автотрассы Иркутск – Улан-Удэ – Чита («Байкал» Р-2580 близ поселка Клюевка. Здесь установлены временные дорожные знаки. Движение транспорта не прерывалось, сообщает управление дорог «Южный Байкал».



После крупного землетрясения около Байкала 22 сентября во избежание нагрузки на этот участок управлением дорог принято решение обеспечить движение по существующей объездной дороге — в перспективе она будет расширена под две полосы движения. Так проезд будет осуществляться до окончания противооползневых мероприятий, к которым планируется приступить в 2021 году. В 2019-м году Росавтодор выделил средства на проектно-изыскательские работы.



Еще в августе 2019 года из-за обильных ливней в Иркутской области и Бурятии на автотрассе Р-258 с 263-го по 264-й километр произошли гидрогеологические изменения.



Причин несколько: обильные затяжные ливни вызвали изменение режима водоносных слоев подстилающего грунта, который на этом участке представлен слабыми песчаниками и алевролитами с включением обводненных прослоек бурого угля. Кроме того, в августе 2019 года зафиксировано семь землетрясений (классом от 9,3 до 11,2), запустивших процессы активного оползнеобразования. В результате произошло существенное переувлажнение земляного полотна косогорной части автодороги, которое привело к образованию тела оползня. Величина просадки грунта составила 1,5 метра.



В сентябре 2019 года, когда погодные условия улучшились и земляное полотно стабилизировалось, выполнена замена влажного грунта и отсыпка земляного полотна до первоначальных отметок, а также асфальтирование проезжей части. Однако 18 мая 2020 года зафиксировано возобновление движения тела оползня, поэтому на участке произведено обустройство временной объездной дороги, установлены ограждающие блоки и предупреждающие знаки.



Фото: «Южный Байкал»



