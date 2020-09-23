Военная прокуратура и Росгвардия создадут рабочую группу

Валерий Петров и Виктор Золотов поддержали инициативу Александра Хинштейна о необходимости этой структуры по обеспечению законности



Директор Росгвардии Виктор Золотов и главный военный прокурор РФ Валерий Петров поддержали инициативу депутата Государственной думы Александра Хинштейна о создании постоянно действующей рабочей группы по обеспечению законности и предупреждению преступности на уровне Главной военной прокуратуры и Росгвардии.



Одновременно с этим Валерий Петров рекомендовал рассмотреть вопрос о подготовке совместной программы действий войск национальной гвардии и органов военной прокуратуры, в рамках которой предусмотреть наработанный с другими военными организациями государства опыт совместной работы по предупреждению правонарушений.



Все трое находятся с рабочей поездкой в Бурятии. Здесь, в Улан-Удэ, проведено межведомственное совещание Федеральной службы войск национальной гвардии РФ и Главной военной прокуратуры на тему: «О состоянии совместной деятельности по укреплению правопорядка в Восточном округе войск национальной гвардии РФ в 2020 году», сообщили в республиканском управлении Росгвардии.



Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов отметил устойчивую положительную динамику межведомственного взаимодействия, которую подтверждает тенденция к сокращению уровня преступности и укреплению дисциплины как в целом в войсках, так и в воинских частях и подразделениях Восточного округа войск национальной гвардии.



В ходе совещания его участники проинформированы о проводимой Росгвардией работе по профилактике и предупреждению правонарушений, включая состояние противодействия коррупционным проявлениям, наркопреступности и преступлениям против военной службы, а также обеспечению гарантий правовой защиты личного состава войск. С докладами по рассматриваемому вопросу выступили военный прокурор Восточного военного округа Сергей Заряев и командующий Восточным округом войск национальной гвардии РФ генерал-полковник Юрий Яшин.



Определяя приоритеты в деятельности по укреплению законности и правопорядка, генерал армии Виктор Золотов акцентировал внимание на необходимости безусловного исполнения социальных гарантий личного состава. В первую очередь - в сфере жилищного обеспечения, соблюдения гарантий правовой защиты личного состава при выполнении им служебно-боевых задач, а также поддержания должного уровня взаимоотношений командного и начальствующего состава с подчиненными в целях сохранения устойчивого морально-психологического климата в воинских и служебных коллективах.



Фото: Росгвардия

