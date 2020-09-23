В Бурятии на реке Мишиха ищут сборщика ореха

В последние дни именно эта категория заготовителей дикоросов доставляет много хлопот спасателям



В Бурятии сотрудники республиканской поисково-спасательной службы службы накануне выехали в Кабанский район на реку Мишиха. В ее районе 47-летний мужчина собирал орех и не вышел на связь.



Уже обследовано 10 км реки вверх по течению. Поиск результатов не дал. Сегодня в 7:30 утра спасатели вновь приступила к работе. Мужчину будут искать и на воде, и на береговой линии, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.



Кроме того, вчера в лесном массиве окола села Эдэм Селенгинского района заблудился сборщик дикоросов. О пропаже 61-летнего мужчины сообщила его родственница. Спасатели искали его весь день. Поиск результатов не дал. Позже мужчина самостоятельно вышел из леса и вернулся домой на попутке.



Еще один житель Бурятии три дня провел в лесу. Еще 20 сентября 46-летний сборщик ореха ушел в тайгу в Тарбагатайском районе и два дня держал связь со своим братом. На третий день связь прервалась, родственники стали беспокоиться. На его поиски выехала Бурятская республиканская поисково-спасательная служба. День поисков результатов не дал. Ночью ей сообщили, что мужчина самостоятельно вышел из леса.



Фото: РАЛХ

