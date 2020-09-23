В Бурятии суд решил «фекальный» конфликт сельчан с фермером

Его обязали убрать свалку отходов, которые мешают жителям Иволгинского района
В Бурятии Иволгинский районный суд удовлетворил исковые требования управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии о понуждении к очистке земельного участка его собственника, сообщает пресс-служба управления.
В июле прошлого года по результатам обследования земельного участка сельскохозяйственного назначения, расположенного в Иволгинском районе, выявлено несанкционированное размещение твердых коммунальных отходов на площади 6445 квадратных метров. По результатам исследований отобранных проб, проведенных Иркутской межобластной ветеринарной лабораторией, в почве выявлено превышение микробиологических показателей по содержанию бактерий группы кишечной палочки и энтерококков.
Известному овощеводу Олегу Паку, который является арендатором земельного участка, где размещены отходы, неоднократно выдавались предписания об устранении нарушений, однако, по результатам внеплановых выездных проверок фиксировалось их неисполнение, возбуждались дела об административном правонарушении.
Согласно положениям Земельного кодекса РФ, в целях охраны земель собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны проводить мероприятия по защите земель от захламления отходами производства и потребления, загрязнения, в том числе биогенного загрязнения, и других негативных (вредных) воздействий, в результате которых происходит деградация земель.
В силу положений правил проведения рекультивации и консервации земель, утвержденных постановлением правительства РФ, рекультивации в обязательном порядке подлежат нарушенные земли, а также земли, которые подверглись загрязнению химическими веществами. В том числе микроорганизмами, содержание которых не соответствует нормативам качества окружающей среды и требованиям законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Поскольку нарушенный земельный участок в Иволгинском районе в связи с перекрытием подорожного слоя почвы невозможно использовать по назначению, для сельскохозяйственного производства управление Россельхознадзора обратилось в суд о понуждении арендатора к очистке земельного участка, разработке проекта рекультивации земель и проведении восстановительных работ.
Напомним, жители Иволгинского района возмущались этой свалкой, а «Номер один» писал о «фекальном» скандале в районе. Сможет ли судебное решение прекратить эту дурно пахнущую эпопею? Поживем – увидим.
Фото: pixabay.com
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