В Бурятии сотрудникам энерготехникума энергично срезали зарплату

Трудинспекция нашла нарушения в действиях руководства учебного заведения



В Бурятии руководству Гусиноозерского энергетического техникума, сократившего зарплату своим сотрудникам, выдано предписание об устранении нарушений трудового законодательства. Это произошло после обращения активистов Общероссийского народного фронта, сообщили в региональном исполкоме ОНФ.



О несоблюдении законов общественникам в августе сообщили сотрудники учебного заведения. По их словам, в декабре 2019 года руководство техникума незаконно снизило им зарплату и убрало доплаты за сложность и напряженность труда, при этом переименовав должности и оставив прежний объем работы и обязанности. Свои мотивы руководители объяснили уменьшением численности обучающихся и сокращением общего фонда оплаты труда на 2020 году.



В результате ежемесячная зарплата обратившихся к активистам ОНФ сотрудников упала на сумму от 4 до 6,5 тысячи рублей. Пострадавшие попросили о перерасчете зарплаты за месяцы, когда им не доплачивал работодатель за переработки и выполнение своих обязанностей в полном объеме, а также о привлечении виновных к ответственности.



«Активисты ОНФ обратились в трудовую инспекцию. В результате проверки были выявлены нарушения. Так, зарплату работодатель снизил по решению комиссии, которая должна была сначала согласовать любые изменения в размере оплаты труда работникам техникума с профсоюзом учебного заведения. Однако подтверждение такого согласования трудовой инспекции не предоставили. Кроме того, работодатель нарушил Трудовой кодекс РФ: он был обязан уведомить своих сотрудников об изменении условий трудового договора, а не об изменении в системе оплаты труда, а также заключить новый договор с установлением иного размера зарплаты за дополнительную работу», – пояснил эксперт регионального отделения ОНФ, исполнительный директор регионального отделения Ассоциации юристов России Баясхалан Банзаракцаев.



По итогам проверки руководству Гусиноозерского энергетического техникума выдано предписание об устранении нарушений трудового законодательства до 2 октября 2020 года. По поводу недоплачиваемой части зарплаты сотрудникам учебного заведения даны разъяснения о праве обратиться в суд. В настоящее время решается вопрос о привлечении к административной ответственности виновных лиц.



Фото: onf.ru

