Жители Улан-Удэ отстояли свою дорогу

После стихийной акции протеста чиновники отменили скандальное решение





Жители пяти ДНТ, расположенных в районе поселка Южлаг Октябрьского района Улан-Удэ, провели акцию протеста, защищая свои права на свободный проезд. Его перегородила площадка весового контроля, работающая по системе «Платон». В ситуации разбирался «Номер один».

Как выяснилось, прямо на въезде в ряд улан-удэнских ДНТ чиновники затеяли строительство контрольного пункта весового контроля с целью обложения сборами и штрафами водителей проезжающих крупнотоннажных грузовиков. Напомним, что речь идет о системе «Платон», созданной с целью сбора денег с водителей большегрузных автомобилей разрешенной массой более 12 тонн. Проект контролируется семьей околокремлевских миллиардеров Ротенбергов.Для того чтобы больше денег шло в кассу олигархов (хотя значительную часть дорожных сборов, разумеется, перегоняли в дорожный фонд), весовые площадки стали строить в максимальном числе мест. Причем строили в спешке, без должной проработки вопроса с местным населением. В результате на прошлой неделе жители ДНТ «Олимпийский» обнаружили, что строители на месте въезда в ДНТ расчистили площадку и уже завезли бордюр, перегородив въезд. Кроме того, им сообщили, что автобусную остановку перенесут дальше по трассе.Возмущенные жители поселков написали письмо в администрацию Октябрьского района Улан-Удэ с просьбой сохранить въезд и не переносить остановку общественного транспорта. Однако результата не было. Жителям лишь устно сообщили, что планы не меняются. Как говорится, «Платон» рулит.Когда жители поселка узнали об отказе в ответ на свою просьбу, то 17 сентября вышли на стихийную акцию протеста против «Платона». Как сообщил председатель ДНТ «Олимпийский» Андрей Пронин, в жилом массиве, который может быть заблокирован площадкой весового контроля, в общей сложности 1100 участков.- Мы сами строили эту дорогу к нашим ДНТ и не допустим, чтобы нам ее перекрыли. Пусть площадку для весового контроля переносят подальше, а мы как ездили здесь, так и будем ездить, - сообщил он.Тем более, по словам Пронина, «какого-либо смысла устанавливать эту площадку именно в этом месте нет, поскольку в радиусе 15 километров уже имеются две подобные контрольные площадки для проверки большегрузного транспорта».После того как люди открыто высказали свое несогласие с планами перекрытия их ДНТ, до чиновников стало доходить, что они ошиблись с месторасположением объекта. Когда выяснилось, что акции протеста работают сильнее «бумажных» жалоб, чиновники тут же поменяли свое мнение.Так, заместитель главы администрации Октябрьского района Максим Большаков поспешил заявил, что все работы срочно остановлены.В свою очередь, в Министерстве транспорта Бурятии сообщили, что состоялось выездное совещание с участием всех заинтересованных ведомств, в том числе МУ «Улан-Удэстройзаказчик», администрации города, ГКУ «Бурятрегионавтодор».- Принято решение внести изменения в проект с тем, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ жителей к своим домам, - сообщили нам в ведомстве. - И никаких препятствий для движения автотранспорта в этом месте больше не будет.В Минтрансе РБ говорят, что причиной ускорения строительства весовых площадок стала необходимость поставить под контроль поток транспорта с лесом, идущим с северных и восточных районов Бурятии в Улан-Удэ. Другие площадки контроля в основном расположены на федеральных трассах.Добавим, что еще один пункт весового контроля для большегрузного автотранспорта в настоящее время активно строится на въезде в Улан-Удэ - в районе пункта ДПС на Верхней Березовке. Он призван собирать деньги с водителей лесовозов, перевозящих груз от поселка Усть-Баргузин. Того самого, где недавно фактически запретили заниматься лесопереработкой из-за ужесточения байкальских экологических нормативов.Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: «Номер один»