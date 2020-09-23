В Бурятии новым профессиям обучаются 110 молодых мам

Национальный проект «Демография» позволяет пройти переквалификацию бесплатно



В рамках национального проекта «Демография» 110 молодых мам Бурятии проходят профессиональное обучение по профессиям, востребованным на рынке труда - от менеджера по персоналу и бухгалтера до воспитателя детского сада, сообщили в Республиканском агентстве занятости населения.



Бесплатное переобучение и повышение квалификации предусмотрено для женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет и для безработных женщин, имеющих детей дошкольного возраста. Обучение дает возможность женщинам повысить свою квалификацию или переквалифицироваться.



Для подбора образовательной программы органы службы занятости консультируют женщин, желающих пройти обучение. В зависимости от профиля предыдущей или настоящей профессиональной деятельности, уровня образования специалисты центра занятости определяют наиболее подходящий по уровню квалификации, форме и срокам вариант обучения. При этом период обучения составляет не более шести месяцев.



При организации обучения возможно использование дистанционного режима. Он экономит время, снижает затраты, при этом наблюдается повышение качества обучения за счет применения современных средств и технологий.



В 2020 году самыми востребованными специальностями стали - бухгалтерский учет и аудит, кадровое делопроизводство, специалист по управлению персоналом, специалист в сфере закупок, государственное и муниципальное управление, рентгенология, сестринское дело, воспитатель, парикмахер, повар и др.



До конца 2020 года профподготовку и повышение квалификации в республике пройдут около 150 женщин. По вопросам участия необходимо позвонить по телефону – 418916.



Напомним, нацпроект «Демография», реализуемый в рамках исполнения «майского» указа президента России Владимира Путина - один из самых масштабных. Он решает вопросы поддержки семей с детьми, людей старшего возраста, увеличения продолжительности жизни и привлечения людей к здоровому образу жизни.



Фото: Республиканское агентство занятости населения

