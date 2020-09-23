Потерявшим работу жителям Бурятии предлагают получить новую профессию

Обучение будут проводить лучшие специалисты
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Министерство просвещения России совместно Рособрнадзором, Рострудом и Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров “Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)”» запустили в Бурятии программу по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию россиян, пострадавших из-за сложившейся эпидемиологической ситуации.
Цель программы – оказание мер поддержки в сфере занятости, а также предоставление россиянам возможности приобрести дополнительные профессиональные навыки для повышения конкурентоспособности на рынке труда. Участниками могут стать люди, для которых есть риск увольнения, выпускники образовательных организаций 2020 года, а также ищущие работу, состоящие на учете в центре занятости населения.
Для реализации программы Бурятии выделена квота в размере 1550 человек (37 млн рублей).
Центр опережающей профессиональной подготовки Республики Бурятия (ЦОПП РБ), назначен региональным оператором программы, который организует верификацию данных, подтверждает права участия в программе граждан.
Важной особенностью программы является привлечение развитой образовательной инфраструктуры - центров обучения Ворлдскиллс на базе 13 профессиональных образовательных организаций РБ.
В Бурятии обучение пройдет по 27 компетенциям:
• Сварочные технологии,
• Ремонт и обслуживание легковых автомобилей,
• Парикмахерское искусство,
• Технологии моды,
• Графический дизайн,
• Организация экскурсионных услуг,
• Геодезия,
• Веб-дизайн и разработка,
• Поварское дело,
• Администрирование отеля,
• Туризм,
• Кондитерское дело,
• Интернет маркетинг,
• Обработка листового металла,
• Проводник пассажирского вагона,
• Электромонтаж,
• Сетевое и системное администрирование,
• Дошкольное воспитание,
• Преподавание в младших классах,
• Преподавание музыки в школе,
• Физическая культура, спорт и фитнес,
• Ландшафтный дизайн,
• Предпринимательство,
• Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома,
• Производство мебели,
• Медицинский и социальный уход,
• Сухое строительство и штукатурные работы
Для участия необходимо будет заполнить заявку на сайте https://express.worldskills.ru/ или на сайте https://trudvsem.ru/, которые открыты для записи уже с 15 августа 2020 года.
В качестве преподавателей программы приглашены лучшие мастера и эксперты Ворлдскиллс Бурятии, владеющие передовыми технологиями и компетенциями. Программа подразумевает разные форматы подготовки, а по окончании курсов проводится демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс. По итогам обучения слушатели получат документы о квалификации, а по результатам демонстрационного экзамена - скиллс-паспорт, отражающий уровень владения профессиональными навыками.
Скиллс-паспорт позволяет работодателю моментально увидеть, что человек умеет делать, а что нет. Так соискатель не просто находит работу быстрее остальных, но и, как правило, получает более высокооплачиваемую должность.
По всем вопросам можно обращаться в Центр опережающей профессиональной подготовки Республики Бурятия – тел. 56-10-88 или на почту copp03@mail.ru.
Фото: «Номер один»
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