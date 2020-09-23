23.09.2020
Потерявшим работу жителям Бурятии предлагают получить новую профессию

Потерявшим работу жителям Бурятии предлагают получить новую профессию

Обучение будут проводить лучшие специалисты

Правительство РФ выделило почти 3 млрд.рублей на переобучение 110тыс. граждан, оставшихся без работы из-за коронавируса

Министерство просвещения России совместно Рособрнадзором, Рострудом и Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров “Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)”» запустили в Бурятии программу по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию россиян, пострадавших из-за сложившейся эпидемиологической ситуации.

Цель программы – оказание мер поддержки в сфере занятости, а также предоставление россиянам возможности приобрести дополнительные профессиональные навыки для повышения конкурентоспособности на рынке труда. Участниками могут стать люди, для которых есть риск увольнения, выпускники образовательных организаций 2020 года, а также ищущие работу, состоящие на учете в центре занятости населения.

Для реализации программы Бурятии выделена квота в размере 1550 человек (37 млн рублей).

Центр опережающей профессиональной подготовки Республики Бурятия (ЦОПП РБ), назначен региональным оператором программы, который организует верификацию данных, подтверждает права участия в программе граждан.

Важной особенностью программы является привлечение развитой образовательной инфраструктуры - центров обучения Ворлдскиллс на базе 13 профессиональных образовательных организаций РБ.

В Бурятии обучение пройдет по 27 компетенциям:

•    Сварочные технологии,
•    Ремонт и обслуживание легковых автомобилей,
•    Парикмахерское искусство,
•    Технологии моды,
•    Графический дизайн,
•    Организация экскурсионных услуг,
•    Геодезия,
•    Веб-дизайн и разработка,
•    Поварское дело,
•    Администрирование отеля,
•    Туризм,
•    Кондитерское дело,
•    Интернет маркетинг,
•    Обработка листового металла,
•    Проводник пассажирского вагона,
•    Электромонтаж,
•    Сетевое и системное администрирование,
•    Дошкольное воспитание,
•    Преподавание в младших классах,
•    Преподавание музыки в школе,
•    Физическая культура, спорт и фитнес,
•    Ландшафтный дизайн,
•    Предпринимательство,
•    Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома,
•    Производство мебели,
•    Медицинский и социальный уход,
•    Сухое строительство и штукатурные работы

Для участия необходимо будет заполнить заявку на сайте https://express.worldskills.ru/ или на сайте https://trudvsem.ru/, которые открыты для записи уже с 15 августа 2020 года.

В качестве преподавателей программы приглашены лучшие мастера и эксперты Ворлдскиллс Бурятии, владеющие передовыми технологиями и компетенциями. Программа подразумевает разные форматы подготовки, а по окончании курсов проводится демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс. По итогам обучения слушатели получат документы о квалификации, а по результатам демонстрационного экзамена - скиллс-паспорт, отражающий уровень владения профессиональными навыками.

Скиллс-паспорт позволяет работодателю моментально увидеть, что человек умеет делать, а что нет. Так соискатель не просто находит работу быстрее остальных, но и, как правило, получает более высокооплачиваемую должность.

По всем вопросам можно обращаться в Центр опережающей профессиональной подготовки Республики Бурятия – тел. 56-10-88 или на почту copp03@mail.ru.

Фото: «Номер один»
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