В Бурятии средняя компенсация по ОСАГО выросла до 100 тысяч рублей

В первом полугодии страховые компании компенсировали жителям республики по ОСАГО более 300 миллионов рублей



В Бурятии во втором квартале нынешнего года средняя компенсация по ОСАГО увеличилась до 100 тысяч рублей. Это почти вдвое больше, чем в январе-марте текущего года, когда пострадавшим автовладельцам в среднем выплачивали 57 тысяч рублей, сообщает пресс-служба республиканского отделения Сибирского главного управления Банка России.



В целом за шесть месяцев этого года страховые компании компенсировали жителям республики по договорам ОСАГО более 300 миллионов рублей— на 14% больше, чем год назад. Количество урегулированных страховых случаев увеличилось на 6%—до 4,5 тысячи. При этом большая часть инцидентов (3,1 тысячи) пришлась на первый квартал года.



«С апреля по июнь текущего года количество автомобилистов на дорогах Бурятии по понятным причинам было минимальным— аварийность снизилась и число страховых выплат уменьшилось по сравнению с первым кварталом2020 года более чем наполовину. А вот степень тяжести ДТП оказалась серьезней, поэтому средняя сумма страхового возмещения резко возросла. Теперь у страховых компаний есть возможность стимулировать тех водителей, которые не создают аварийных ситуаций на дорогах. Поправки в законодательстве об ОСАГО позволяют устанавливать максимально выгодные условия по автогражданке для дисциплинированных и ответственных автомобилистов. Зато для водителей, систематически нарушающих правила дорожного движения, применять самые высокие тарифы в рамках тарифного коридора», —прокомментировала Наталья Эйрих, управляющий Отделением-НБ Республика Бурятия Банка России.



Напомним, границы тарифного коридора для владельцев личных автомобилей с 5 сентября 2020 года расширились вверх и вниз на 10%. Минимальный базовый тариф теперь начинается от 2471 рубля, максимальный составляет 5436 рублей (раньше 2746 – 4972 рублей).



Формула расчета итоговой стоимости полиса ОСАГО осталась без изменений: базовая ставка тарифа умножается на соответствующие коэффициенты, индивидуальные для каждого водителя (бонус-малус, возраст-стаж, регион регистрации, мощность двигателя и другие).



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