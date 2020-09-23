Ежегодная потребность Бурятии в газе - 2,8 млрд кубометров

Стоимость проекта трубопроовдной газификации республики - 100-120 миллиардов рублей
Потребность Бурятии в природном газе оценивается в настоящее время в 2,8 миллиарда кубометров в год. Потребности Улан- Удэ и региональных ТЭЦ составляют 1,5 миллиарда кубометров. Об этом рассказал глава республики Алексей Цыденов в Совете Федерации. Однако объемы, необходимые региону, являются недостаточными для окупаемости проектов «Газпрома», поэтому нужна поддержка государства в финансировании газификации региона, сообщает ТАСС.
В настоящее время в регионе нет централизованного газоснабжения, но первые шаги по переходу на газ сделаны. В частности, в Северобайкальске, где в настоящее время используется уголь, прорабатывается вопрос по использованию газа. Кроме того, в Закаменском районе переоборудована на газ мазутная котельная.
Однако пока трубопроводные поставки газа в Бурятию являются нерентабельным проектом. «Газпром» не может финансировать, поскольку государство для него выработало правило, по которому сроки окупаемости любого коммерческого проекта должны быть 12 лет. В 12 лет естественно «Газпром» не укладывается. Либо он должен так задрать цену, что никто его газ брать не будет. Поэтому надо посмотреть: может государство будет субсидировать этот проект до параметров коммерческого проекта, либо государство полностью берет это на свои плечи. Стоимость проекта 100-120 миллиардов рублей. Примерно столько будет стоить, чтобы протянуть трубу», - отметил сенатор от Бурятии Вячеслав Наговицын.
Другим вариантом повышения доступности газа для региона, по словам Наговицына, является строительство газоперерабатывающих предприятий, которые бы позволили забирать большое количество газа на себя.
Представитель Совета Федерации отметил, что, помимо «Газпрома», который возьмет на себя большую часть программы газификации региона, должна быть и другая альтернатива. Замглавы минэнерго РФ Павел Сорокин в свою очередь предложил выделить программу газификацию Бурятии в отдельный проект.
Напомним, в начале июня президент РФ Владимир Путин поручил «Газпрому» и ответственным ведомствам обеспечить «поэтапное завершение газификации к 2024 году и 2030 году». В настоящее время уровень газификации в России составляет около 70%. Согласно поручениям, необходимо довести этот показатель до 83%. При этом предполагается, что остальные 17% территории страны будут получать необходимые услуги с помощью другого вида энергоносителя.
В связи с этим в настоящее время минэнерго прорабатывает вопрос с регионами по составлению топливно-энергетического баланса, который определит потребность каждого региона в газе. В итоге будет составлена генеральная схема газовой отрасли и газификации страны.
Дорожная карта также подразумевает введение понятия единого регионального оператора газификации, который возьмет на себя решение всех задач и ответственность за газификацию. В большинстве регионов оператором станет «Газпром».
Во время встречи с президентом РФ на прошлой неделе глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что компания намерена в три раза увеличить финансирование программы газоснабжения и газификации регионов страны в следующие пять лет - до 526,1 миллиарда рублей.
Фото: pixabay.com
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