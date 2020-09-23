23.09.2020
В Улан-Удэ собрали почти полтонны мёда строгого режима

В Улан-Удэ собрали почти полтонны мёда строгого режима

В исправительной колонии успешно работает участок пчеловодства

В Улан-Удэ в исправительной колонии строгого режима  №8 завершился сезон по сбору мёда. Всего в этом году собрано 450 кг цветочного мёда, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.

Участок пчеловодства в исправительном учреждении  работает уже более десяти лет. Продукция пользуется спросом, как среди осужденных, так и среди сотрудников.

Сейчас уже началась подготовка ульев к зиме, ведь от зимовки пчёл зависит будущее всей пасеки и урожай.

Фото: pixabay.com

ФСИН колония пасека
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