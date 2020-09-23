В Улан-Удэ собрали почти полтонны мёда строгого режима

В исправительной колонии успешно работает участок пчеловодства



В Улан-Удэ в исправительной колонии строгого режима №8 завершился сезон по сбору мёда. Всего в этом году собрано 450 кг цветочного мёда, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.



Участок пчеловодства в исправительном учреждении работает уже более десяти лет. Продукция пользуется спросом, как среди осужденных, так и среди сотрудников.



Сейчас уже началась подготовка ульев к зиме, ведь от зимовки пчёл зависит будущее всей пасеки и урожай.



Фото: pixabay.com



