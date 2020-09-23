В Улан-Удэ убийца три дня ждал смерти своей жертвы

Он наведывался в подвал, где избивал знакомого, но не оказывал помощи умирающему



В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего горожанина, обвиняемого в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее смерть потерпевшего» (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Избив приятеля в подвале, он три дня ждал его смерти, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По данным следствия, 29 января нынешнего года вечером обвиняемый с друзьями в подвале одного из домов по улице Солнечная города Улан-Удэ распивал спиртные напитки. Через некоторое время, опьянев, он захотел уединиться с женщиной, которая находилась в их компании, для чего попросил одного оставшегося приятеля покинуть подвал. Однако собутыльник не захотел уходить.



Тогда обвиняемый со злости напал на него и стал с силой наносить удары кулаками и ногами по различным частям тела. Во время расправы испуганная женщина убежала прочь. После чего обвиняемый прекратил избивать собутыльника, оставил его в подвале и ушел домой.



Потерпевший лежал в подвале на протяжении трех дней. Обвиняемый каждый день возвращался к месту происшествия, но не оказывал умирающему никакой помощи и не предпринимал попыток вызвать врачей. На третий день его жена, узнав об учиненной расправе, вызвала потерпевшему скорую медицинскую помощь. Мужчину отвезли в больницу, однако, несмотря на усилия врачей, вскоре он скончался.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



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