В Забайкалье перед судом предстанет Рамиль Шамсутдинов

Солдат-срочник обвиняется в убийстве восьми сослуживцев и ранении двух, ранее уже доказаны факты «дедовщины» в части





Военным следственным управлением СКР по Восточному военному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении военнослужащего войсковой части № 54160 рядового Рамиля Шамсутдинова. Он обвиняется в «убийстве двух и более лиц, совершенном общеопасным способом» и «покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом», сообщила пресс-служба управления.



Следствием установлено, что 25 октября 2019 года Шамсутдинов, имея при себе вверенный ему для несения службы автомат АК-74М, прибыл с военнослужащими подразделения на территорию комплекса подготовки дежурной смены и проследовал к учебному месту «Стол снаряжения магазинов (обойм)».



Получив четыре магазина, снаряженные 30 боевыми патронами калибра 5,45 мм каждый, он расстрелял своих сослуживцев из автомата АК-74М, целясь им в область головы, груди и спины. Израсходовав первый магазин, он присоединил новый и продолжил стрельбу. Предполагая, что некоторые из военнослужащих могли выжить, Шамсутдинов решил их осмотреть и, обнаружив раненых, произвел в них дополнительные выстрелы.



В результате восемь военнослужащих погибли, двум причинен вред здоровью различной степени тяжести.



Во время предварительного следствия Шамсутдинову проведена комплексная судебная психолого-психиатрическая стационарная экспертиза. Согласно заключению комиссии экспертов он каким-либо психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики, которые лишали бы его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, не страдал.



Обвиняемый признал вину и подробно изложил обстоятельства совершенных им преступлений, которые также подтвердил в ходе проверки его показаний на месте.



Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено во второй Восточный окружной военный суд для рассмотрения по существу.



Напомним, один из мотивов действий обвиняемого стали факты так называемой «дедовщины» в части. В минобороны признали, что у Шамсутдинова был конфликт с одним из офицеров. Было возбуждено уголовное дело о дедовщине. Читинский гарнизонный военный суд приговорил солдата Руслана Мухатова, обвиняемого в издевательствах над Рамилем Шамсутдиновым и его сослуживцами, к двум годам условно и штрафу в 30 тысяч рублей.



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