В Иркутской области задержаны «Бонни и Клайд»

Преступники, совершившие побег из-под стражи, скрывались на даче под Ангарском
В Иркутской области задержана осужденная преступница, сбежавшая из-под конвоя. Об этом сообщила сегодня официальный представитель МВД Ирина Волк. Татьяна Никитина задержана в Ангарске. Деталей задержания пока не приводится. А накануне в пригороде Ангарска благодаря содействию граждан задержан мужчина, который в начале сентября совершил вместе с сообщницей побег из-под стражи, сообщала накануне пресс-служба МВД России.
В 2018 году злоумышленники были осуждены за совершение ряда преступлений на территории Краснодарского края и Иркутской области. А 7-го сентября во время конвоирования осужденных в исправительные учреждения им удалось ввести в заблуждение сопровождавших их сотрудников правоохранительных органов и скрыться. По этому факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 313 УК РФ. Оба фигуранта были объявлены в федеральный розыск.
В целях установления местонахождения сбежавших преступников поисковыми группами детально обследовались десятки населенных пунктов и садовых участков Иркутской области. Значительная часть лесных массивов патрулировалась с воздуха авиацией. Активную помощь полицейским оказывали коллеги из Росгвардии и ФСИН России. Как сообщал «Номер один», правоохранительные органы обращались за помощью и к жителям Бурятии, так как не исключали возможности появления беглецов в республике. От граждан поступило свыше 60 звонков о предполагаемом местонахождении фигурантов. Все поступившие сигналы были тщательно проверены.
Вчера в одном из садовых товариществ в пригороде Ангарска пенсионер МВД России, бывший участковый уполномоченный, приехав с сыном на дачный участок, обнаружил разыскиваемых лиц в своем доме. Злоумышленники оказали сопротивление. Мужчины смогли обезвредить преступника, вооруженного ножом и газовым балончиком, и удерживали его до приезда полиции. Женщине удалось скрыться.
Официальная предыстория побега такова: 7 сентября в Иркутске были доставлены в отдел внутренних дел мужчина и женщина, осужденные в 2018 году за совершение разбойных нападений, для проведения следственных действий в целях их проверки на причастность к аналогичным преступлениям. После завершения процессуальных мероприятий в процессе доставки фигурантов в учреждение службы исполнения наказания они совершили побег.
Между тем, в иркутских СМИ публикуется иная версия того, как осужденные за 15 разбойных нападений (Сергей Устюгов получил 11 лет лишения свободы, Татьяна Никитина — 9 лет) через два года после приговора оказались в квартире в Иркутске. Как сообщал сайт Irk.ru, Устюгову и Никитиной организовали свидание в квартире в обмен на информацию. Видимо, вскрылся новый эпизод их преступной деятельности. Известно также, что ранее Сергея вывозили на следственные действия в СИЗО Ангарска, а Татьяну — в СИЗО Иркутска. Руководством регионального главка назначена служебная проверка, по итогам которой будет дана оценка действиям сотрудников, допустивших побег преступников. СКР по Иркутской области проводит доследственную проверку. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, опрашивают сотрудников полиции и иных лиц.
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области
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