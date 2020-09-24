Ростуризм ожидает зимой высокий спрос на Байкал

А также – на горнолыжные курорты, Алтай, новогодние поездки в Москву и Санкт-Петербург



Ростуризм ожидает в этом зимнем туристическом сезоне высокий спрос на российские горнолыжные курорты, Алтай и Байкал, а также на новогодние поездки в Москву и Санкт-Петербург. Об этом сообщила на онлайн-конференции в



«Эта зима будет отличаться от предыдущих сезонов, потому что возможность путешествий по миру сейчас ограничена. Мы уже сейчас видим, что с одной стороны люди с осторожностью относятся к бронированиям на долгосрочную перспективу, сокращается процент ранних бронирований, но при этом наблюдаем растущий интерес и достаточно высокую загрузку на горнолыжных направлениях, а также на курортах, которые позволяют активно отдохнуть», - сказала Чухнова.



Кроме того, особую популярность в этом году у жителей регионов приобретут новогодние поездки в Москву и Санкт-Петербург, считает замглавы Ростуризма, поскольку это возможность «прикоснуться к волшебству» и устроить праздник для детей.



Этой зимой также будут популярны направления, которые стали хитами лета в условиях ограничения на зарубежные путешествия, - Алтай, Байкал, Калининградская область, отметила Чухнова. Правда, по ее словам, на Байкал лучше отправляться после Нового года, когда лед на озере достигает оптимальной толщины.



«Мы прогнозируем, что спрос, загрузка гостиничного сектора [по этим направлениям] превысит [прошлогодние показатели] минимум на цифры, которые мы увидели летом», - сказала заместитель руководителя Ростуризма.



Например, Алтайский край и Республику Алтай за июль - август 2020 года суммарно посетили 2 миллиона человек, тогда как в прошлом году за все лето - 1,8 миллиона человек, а турпоток в Бурятию (озеро Байкал) этим летом увеличился на 16%, отметила Чухнова.



Фото: «Номер один» Ростуризм ожидает в этом зимнем туристическом сезоне высокий спрос на российские горнолыжные курорты, Алтай и Байкал, а также на новогодние поездки в Москву и Санкт-Петербург. Об этом сообщила на онлайн-конференции в ТАСС заместитель руководителя Ростуризма Евгения Чухнова.«Эта зима будет отличаться от предыдущих сезонов, потому что возможность путешествий по миру сейчас ограничена. Мы уже сейчас видим, что с одной стороны люди с осторожностью относятся к бронированиям на долгосрочную перспективу, сокращается процент ранних бронирований, но при этом наблюдаем растущий интерес и достаточно высокую загрузку на горнолыжных направлениях, а также на курортах, которые позволяют активно отдохнуть», - сказала Чухнова.Кроме того, особую популярность в этом году у жителей регионов приобретут новогодние поездки в Москву и Санкт-Петербург, считает замглавы Ростуризма, поскольку это возможность «прикоснуться к волшебству» и устроить праздник для детей.Этой зимой также будут популярны направления, которые стали хитами лета в условиях ограничения на зарубежные путешествия, - Алтай, Байкал, Калининградская область, отметила Чухнова. Правда, по ее словам, на Байкал лучше отправляться после Нового года, когда лед на озере достигает оптимальной толщины.«Мы прогнозируем, что спрос, загрузка гостиничного сектора [по этим направлениям] превысит [прошлогодние показатели] минимум на цифры, которые мы увидели летом», - сказала заместитель руководителя Ростуризма.Например, Алтайский край и Республику Алтай за июль - август 2020 года суммарно посетили 2 миллиона человек, тогда как в прошлом году за все лето - 1,8 миллиона человек, а турпоток в Бурятию (озеро Байкал) этим летом увеличился на 16%, отметила Чухнова.Фото: «Номер один»