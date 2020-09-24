Ростех начал сборку агрегатов вертолета Ми-171А3

Первый отечественный офшорный вертолет будет выпускаться в Улан-Удэ



Холдинг «Вертолеты России» (Ростех) приступил к производству первого опытного образца офшорного вертолета Ми-171А3. Новейшая машина приступит к летным испытаниям летом 2021 года. Первый экземпляр офшорного вертолета Ми-171А3 строится в тесной кооперации нескольких серийных заводов холдинга «Вертолеты России» и НЦВ «Миль и Камов», сообщает пресс-служба Ростеха.



Главная задача Ми-171А3 – обслуживание морских буровых платформ компаний топливно-энергетического комплекса. Он может перевозить людей, грузы, а также при необходимости проводить поисково-спасательные работы – для этого предусмотрена дополнительная установка специализированного комплекса поиска, бортовых лебедок и медицинского оборудования. Конвертировать вертолет в поисково-спасательный может эксплуатирующая его компания на собственной базе.



«Для первого в России офшорного вертолета разработаны уникальные решения, обеспечивающие безопасность полетов над водной поверхностью. Бортовое оборудование машины осуществляет навигацию в высоких широтах и связь с морскими судами. Вертолет оснащен системой аварийного приводнения и спасательными плотами, для него разработан новый авариестойкий фюзеляж. Уже стартовала сборка отдельных узлов и агрегатов вертолета. Первый летный экземпляр планируется собрать в начале 2021 года на Улан-Удэнском авиационном заводе. В том же году мы намерены впервые продемонстрировать машину на авиакосмическом салоне МАКС как одну из ключевых новинок госкорпорации», – сказал индустриальный директор авиационного кластера Ростеха Анатолий Сердюков.



После завершения сборки вертолет будет отправлен в НЦВ «Миль и Камов», где на базе Национального центра вертолетостроения пройдет дооснащение бортовым радиоэлектронным оборудованием. Затем будет проведен цикл наземных и летных испытаний. В производстве вертолета примут активное участие и другие предприятия холдинга. На Казанском вертолетном заводе изготовят грузовой пол вертолета, унифицированный с грузовым полом Ми-38. ААК «Прогресс» занимается производством деталей из композитных материалов – носовой части и бортовых панелей средней части фюзеляжа.

«Ми-171А3 – крайне востребованная машина для офшорных работ, созданная в кооперации холдингов Ростеха. Расширение добычи углеводородов на арктическом шельфе требует наличия парка надежных и современных вертолетов, способных работать в самых сложных погодных и климатических условиях, – отметил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский. – С 2022 года мы готовы будем передать первые серийные вертолеты стартовому заказчику».



Ми-171А3 – многоцелевой вертолет, соответствующий самым современным российским и зарубежным авиационным нормам, в том числе требованиям IOGP. Разработка вертолета начата в 2018 году. Максимальный взлетный вес машины 13 000 кг, количество перевозимых пассажиров - до 24 человек, максимальная дальность полета – 1000 км.



Вертолет предназначен для всепогодной эксплуатации в широком диапазоне климатических условий, включая морской, тропический и холодный климаты, в диапазоне температур окружающего воздуха от -50 до +50 °С. Бортовое оборудование Ми-171А3 обеспечит автоматическое и ручное управление вертолетом на всех этапах полета, от взлета до посадки, с возможностью автоматического пилотирования как по авиатрассам, так и в нерегулируемом воздушном пространстве независимо от степени наземного радионавигационного обеспечения.



Фото: rostec.ru



