В России наблюдается ажиотажный спрос на ювелирный туризм

Бурятия, уже имеющая опыт в этом направлении, получает хорошие шансы вписаться в новый тренд



Развитие направлений внутреннего туризма в России спровоцировало спрос на совершенно новую услугу - путешествия к месторождениям минералов и драгоценных металлов, на прииски и в «сокровищницы» при добывающих компаниях и заводах, выпускающих ювелирные изделия. Описание проекта и конкретных «ювелирных» маршрутов были представлены на крауд-платформе idea.asi.ru в рамках подготовки к форуму «Сильные идеи для нового времени», который Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс проведут в Сочи 11-12 ноября, сообщила пресс-служба Росконгресса.



И речь идет не о шопинг-турах: ювелирный туризм – это путешествия на месторождения минералов и драгоценных металлов, в места производства и продажи ювелирных изделий, в учреждения сбора и хранилища предметов ювелирного искусства, на отраслевые конгрессы и выставки.



После снятия режима самоизоляции, например, в турагентствах спросом пользовались путешествия в Калининград к традиционным местам сбора янтаря, в Вологодскую область – для знакомства с уникальной техникой чернения серебра. Кроме того, россияне посещали фабрики Свердловской области, работающие с уральскими самоцветами, красноярские предприятия по золотодобыче и, конечно, Якутию, прославившую себя во всем мире благодаря чистейшим якутским бриллиантам.



Отдельным направлением сегодня успешно продается маршрут «Золотой квадрат Санкт-Петербурга», идущий «по следам истории» всемирно известного дома ювелира Карла Фаберже - поставщика царского двора и императорской семьи. Тур включает визит на петроградскую сторону «северной столицы» в район, где ранее размещались эмальерные мастерские братьев-ювелиров Петровых; экскурсию по Большой морской улице к бывшему дому Карла Фаберже и в музей мастера на набережной реки Фонтанки, а также участие в мастер-классе по инкрустации пасхального яйца в стиле Фаберже.



Авторы проекта предлагают создать единую цифровую платформу для взаимодействия всех потенциальных игроков новой туристической ниши и путешественников. Платформа будет включать в себя туристский маркетплейс по продаже «ювелирных» туров с системой отзывов и рейтингами, ювелирный маршрутизатор – интерактивную карту России с интересными фактами о «ювелирных» регионах и биржу деловых контактов, через которую потенциальные партнеры смогут назначать встречи и заключать предварительные договоренности в рамках выставок.



«Потенциальные путешественники становятся менее восприимчивым к традиционным предложениям, потому что хотят вместо ординарного массового продукта более персона-

лизированные туры, в которых они смогут получить новые эмоции, впечатления, эстетическое удовлетворение и одновременно узнать что-то новое, получить полезный навык. В «ювелирных» турах, например, можно научиться определять виды и ценность природных камней, металлов, увидеть, как добываемое в шахтах и карьерах сырье после процесса обработки и огранки становится ювелирными брендами, - отметила Татьяна Будная, представитель отраслевого холдинга Junwex, который развивает направление ювелирного туризма в России. - Человеку недостаточно уже просто купить понравившееся украшение, он ждет увлекательной истории, связанной с ним. При этом ювелирный туризм создает базу для развития премиального сегмента индустрии путешествий».



Новая туристическая ниша способствует объединению игроков рынка из смежных сфер, стимулируя межотраслевую кооперацию и создание совместных предприятий. К традиционным предприятиям сферы гостеприимства присоединяются компании ювелирной сферы: ювелирные мастерские, дизайнеры, производители ювелирных изделий и даже места добычи природных ископаемых.



Как показывает официальная статистика Федерального агентства по туризму, спрос на туры к популярным ранее местам отдыха и традиционные экскурсионные маршруты стабильно замедляется в последние годы. В 2018 году объем платных туристских услуг в денежном выражении уступил показателям предыдущих трех лет: только 150,3 млрд рублей против 158,3 млрд в 2015-м, 161,3 млрд – в 2016-м, 166, 5 млрд – в 2017 г. Одной из причин снижения спроса на внутренний туризм эксперты рынка называют «шаблонность» туристского продукта.



Отметим, Бурятия с предприятиями по добыче рудного и россыпного золота, нефрита имеет хороший шанс вписаться в новый туристический тренд.



В Улан-Удэ в прошлом году компания «Ориентал Вэй» разработала экскурсионный маршрут для туристов - осмотр производства изделий из местного нефрита. Тогда в марте нефритовую фабрику впервые посетила делегация туроператоров из Маньчжурии, сообщала пресс-служба правительства республики. Находясь на специальной смотровой площадке, туристы смогли увидеть весь процесс по созданию украшений: от распиловки и шлифовки камней до сборки и полировки, а также примерить и приобрести готовые изделия.Компания «Ориентал Вэй» запустила производство изделий из нефрита по инициативе главы Бурятии Алексея Цыденова, при поддержке минпромторга и промпарка Бурятии в конце 2018 года.



Кроме того, еще ранее БайкалБанк проводил среди своих клиентов интересный конкурс, предлагая им стать на короткое время старателями на россыпном месторождении золота. Небольшой его слиток являлся призом самому фартовому участнику этой «золотой лихорадки».



Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (



Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных, деловых, спортивных и общественных мероприятий и событий в области культуры. Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Мероприятия фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 5000 экспертов в России и за рубежом. Установлено взаимодействие с 129 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 69 странах мира.



Фото: egov-buryatia.ru Развитие направлений внутреннего туризма в России спровоцировало спрос на совершенно новую услугу - путешествия к месторождениям минералов и драгоценных металлов, на прииски и в «сокровищницы» при добывающих компаниях и заводах, выпускающих ювелирные изделия. Описание проекта и конкретных «ювелирных» маршрутов были представлены на крауд-платформе idea.asi.ru в рамках подготовки к форуму «Сильные идеи для нового времени», который Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс проведут в Сочи 11-12 ноября, сообщила пресс-служба Росконгресса.И речь идет не о шопинг-турах: ювелирный туризм – это путешествия на месторождения минералов и драгоценных металлов, в места производства и продажи ювелирных изделий, в учреждения сбора и хранилища предметов ювелирного искусства, на отраслевые конгрессы и выставки.После снятия режима самоизоляции, например, в турагентствах спросом пользовались путешествия в Калининград к традиционным местам сбора янтаря, в Вологодскую область – для знакомства с уникальной техникой чернения серебра. Кроме того, россияне посещали фабрики Свердловской области, работающие с уральскими самоцветами, красноярские предприятия по золотодобыче и, конечно, Якутию, прославившую себя во всем мире благодаря чистейшим якутским бриллиантам.Отдельным направлением сегодня успешно продается маршрут «Золотой квадрат Санкт-Петербурга», идущий «по следам истории» всемирно известного дома ювелира Карла Фаберже - поставщика царского двора и императорской семьи. Тур включает визит на петроградскую сторону «северной столицы» в район, где ранее размещались эмальерные мастерские братьев-ювелиров Петровых; экскурсию по Большой морской улице к бывшему дому Карла Фаберже и в музей мастера на набережной реки Фонтанки, а также участие в мастер-классе по инкрустации пасхального яйца в стиле Фаберже.Авторы проекта предлагают создать единую цифровую платформу для взаимодействия всех потенциальных игроков новой туристической ниши и путешественников. Платформа будет включать в себя туристский маркетплейс по продаже «ювелирных» туров с системой отзывов и рейтингами, ювелирный маршрутизатор – интерактивную карту России с интересными фактами о «ювелирных» регионах и биржу деловых контактов, через которую потенциальные партнеры смогут назначать встречи и заключать предварительные договоренности в рамках выставок.«Потенциальные путешественники становятся менее восприимчивым к традиционным предложениям, потому что хотят вместо ординарного массового продукта более персона-лизированные туры, в которых они смогут получить новые эмоции, впечатления, эстетическое удовлетворение и одновременно узнать что-то новое, получить полезный навык. В «ювелирных» турах, например, можно научиться определять виды и ценность природных камней, металлов, увидеть, как добываемое в шахтах и карьерах сырье после процесса обработки и огранки становится ювелирными брендами, - отметила Татьяна Будная, представитель отраслевого холдинга Junwex, который развивает направление ювелирного туризма в России. - Человеку недостаточно уже просто купить понравившееся украшение, он ждет увлекательной истории, связанной с ним. При этом ювелирный туризм создает базу для развития премиального сегмента индустрии путешествий».Новая туристическая ниша способствует объединению игроков рынка из смежных сфер, стимулируя межотраслевую кооперацию и создание совместных предприятий. К традиционным предприятиям сферы гостеприимства присоединяются компании ювелирной сферы: ювелирные мастерские, дизайнеры, производители ювелирных изделий и даже места добычи природных ископаемых.Как показывает официальная статистика Федерального агентства по туризму, спрос на туры к популярным ранее местам отдыха и традиционные экскурсионные маршруты стабильно замедляется в последние годы. В 2018 году объем платных туристских услуг в денежном выражении уступил показателям предыдущих трех лет: только 150,3 млрд рублей против 158,3 млрд в 2015-м, 161,3 млрд – в 2016-м, 166, 5 млрд – в 2017 г. Одной из причин снижения спроса на внутренний туризм эксперты рынка называют «шаблонность» туристского продукта.Отметим, Бурятия с предприятиями по добыче рудного и россыпного золота, нефрита имеет хороший шанс вписаться в новый туристический тренд.В Улан-Удэ в прошлом году компания «Ориентал Вэй» разработала экскурсионный маршрут для туристов - осмотр производства изделий из местного нефрита. Тогда в марте нефритовую фабрику впервые посетила делегация туроператоров из Маньчжурии, сообщала пресс-служба правительства республики. Находясь на специальной смотровой площадке, туристы смогли увидеть весь процесс по созданию украшений: от распиловки и шлифовки камней до сборки и полировки, а также примерить и приобрести готовые изделия.Компания «Ориентал Вэй» запустила производство изделий из нефрита по инициативе главы Бурятии Алексея Цыденова, при поддержке минпромторга и промпарка Бурятии в конце 2018 года.Кроме того, еще ранее БайкалБанк проводил среди своих клиентов интересный конкурс, предлагая им стать на короткое время старателями на россыпном месторождении золота. Небольшой его слиток являлся призом самому фартовому участнику этой «золотой лихорадки». www.asi.ru ) создана распоряжением правительства России 11 августа 2011 года. Наблюдательный совет АСИ возглавляет президент России Владимир Путин. Агентство поддерживает проекты, направленные на системные изменения в сфере улучшения делового климата и поддержки инноваций, образования и подготовки кадров, здравоохранения и социального обслуживания, регионального и городского развития.– социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных, деловых, спортивных и общественных мероприятий и событий в области культуры. Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Мероприятия фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 5000 экспертов в России и за рубежом. Установлено взаимодействие с 129 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 69 странах мира.Фото: egov-buryatia.ru