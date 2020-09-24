Прокуратура Бурятии отложила прием предпринимателей

Это связано с изменением рабочего графика прокурора





Назначенный на 25 сентября личный прием граждан по вопросам защиты прав субъектов предпринимательской деятельности, который планировали провести прокурор Бурятии и уполномоченный по защите прав предпринимателей Чингис Матхеев, перенесен. Причина - изменение рабочего графика прокурора республики Галины Ковалёвой. Он состоится в 15 часов 2 октября.

Как сообщили в надзорном ведомстве, для записи на прием необходимо обратиться в прокуратуру республики лично либо по телефонам: 8 (301-2) 21-08-52, 21-11-33.Прием предпринимателей возможен также посредством видеоконференцсвязи. Для этого необходимо обратиться по месту нахождения в районную или межрайонную прокуратуру.Фото: «Номер один»